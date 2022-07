Divulgação/Lida Xing Paleontólogos encontram pegadas de dinossauros em restaurante na China





Pesquisadores da Universidade da Universidade de Geociências da China encontraram pegadas de uma das maiores espécies de dinossauros no pátio externo de um restaurante do país. O estabelecimento fica localizado na cidade de Leshan, na província de Sichuan.

As pegadas são de dois saurópodes, espécie que poderia chegar a até 8 metros de comprimento e que habitou a Terra há cerca de 100 milhões de anos, no início do período conhecido pelos cientistas como Cretáceo.

Os pesquisadores receberam as informações de um cliente que estava jantando no restaurante e notou alguns relevos diferentes. Ele entrou em contato com Lida Xing, paleontólogo da universidade chinesa, e ele conduziu uma investigação junto com outros colegas.

De acordo com Xing, a descoberta só foi possível após a equipe utilizar um scanner 3D para analisar as pegadas.

O restaurante em questão foi construído onde, anteriormente, estava localizada uma fazenda. As pegadas foram enterradas por camadas de terra e areia, o que auxiliou na proteção destes registros contra a erosão.





Há um ano o estabelecimento foi aberto mas, por ter gostado da aparência natural do local, o proprietário optou por não fazer muitas mudanças, como não nivelar a área irregular onde foram encontradas as pegadas.

“Quando fomos lá, descobrimos que as pegadas eram muito profundas e bastante óbvias, mas ninguém havia pensado nessa possibilidade”, ressaltou o paleontólogo em entrevista à CNN.

Lida explicou que, devido ao rápido desenvolvimento urbano da China nas últimas décadas, os estudos relacionados à paleontologia passaram a ter cada vez mais empecilhos.

"É raro encontrar fósseis na cidade, porque estão todos cobertos por prédios”, afirmou. Ele completou destacando que essa descoberta pode representar mais uma evidência na diversidade dos dinossauros que habitaram aquela região.

