A Nasa decidiu mostrar como a união de imagens captadas por diferentes telescópios pode gerar resultados impressionantes. A agência espacial uniu capturas de dispositivos como James Webb , Hubble, Spitzer e XMM-Newton, além de registros feitos pelo Observatório de Raios-X Chandra.

Foram expostas capturas de duas galáxias, uma nebulosa e um aglomerado de estrelas. “Cada imagem combina os raios X do Chandra com dados infravermelhos de imagens do Webb e dos outros telescópios lançadas anteriormente, todas invisíveis a olho nu”, informou a Nasa.

“Essas maravilhas e detalhes cósmicos são disponibilizados mapeando os dados para cores que os humanos podem visualizar”, complementou. Veja, a seguir, as imagens impressionantes produzidas pelos instrumentos da agência espacial.





NGC 346

Divulgação/Nasa Aglomerado de estrelas NGC 346

O NGC 346 é um aglomerado de estrelas localizado na galáxia conhecida como Pequena Nuvem de Magalhães, localizada a cerca de 200 mil anos-luz da Terra. Na imagem é possível observar arcos de gás e poeira nas cores rosa e roxo. Uma estrela supernova e estrelas jovens estão presentes no registro.

NGC 1672

Divulgação/Nasa Galáxia espiral NGC 1672 está a cerca de 60 milhões de anos-luz da Terra

A NGC 1642 se trata de uma galáxia espiral localizada a cerca de 60 milhões de anos-luz da Terra. Buracos negros que estão no processo de consumir estrelas e restos de outros objetos estelares podem ser vistos na imagem.

M74

Divulgação/Nasa Galáxia espiral Messier 74 (M74)

Assim como a NGC 1642, a Messier 74 (M74) também é uma galáxia espiral. Ela está a cerca de 32 milhões de anos-luz de distância e é apelidada de Galáxia Fantasma pelo fato de que é relativamente fraca, tornando-a mais difícil de detectar com pequenos telescópios. O registro revela atividades de alta energia das estrelas.

M16

Divulgação/Nasa Messier 16, também chamada de Nebulosa da Águia

Messier 16, também conhecida como Nebulosa da Águia, é uma região famosa do universo. Ela é muitas vezes classificada como os “Pilares da Criação”. A imagem mostra colunas de gás e poeira cósmica envolvendo algumas poucas estrelas jovens.

