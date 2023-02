NASA, ESA, CSA, I. Labbe James Webb identificou seis possíveis galáxias super massivas





O telescópio James Webb detectou seis possíveis galáxias tão massivas e maduras quanto a Via Láctea. Os objetos espaciais encontrados existiram entre 500 e 700 milhões de anos após a explosão do Big Bang, fenômeno que deu origem ao universo.

A descoberta desses grandes corpos, que podem tanto ser galáxias como buracos negros, foi divulgada em um estudo publicado nesta quarta-feira (22) na revista científica Nature .

Como o Big Bang aconteceu há 13,8 bilhões de anos, esses corpos celestes descobertos nasceram quando o universo tinha apenas 3% da sua idade atual. Além disso, os novos são muito mais massivos do que se esperava.





"Esperávamos apenas encontrar galáxias pequenas, jovens e bebês neste momento, mas descobrimos galáxias tão maduras quanto a nossa no que antes era entendido como o alvorecer do universo”, disse Joel Leja, professor de astronomia da Universidade estadual da Pensilvânia.

Os pesquisadores envolvidos nesta pesquisa afirmam que essa descoberta pode colocar em xeque as teorias dos cientistas acerca da formação de galáxias no início do universo.

“A revelação de que a formação massiva de galáxias começou extremamente cedo na história do universo derruba o que muitos de nós pensávamos ser ciência estabelecida”, ressaltou Leja. “Temos chamado informalmente esses objetos de ‘disjuntores do universo’, e eles têm feito jus ao seu nome até agora", completou.

