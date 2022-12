Nasa/JPL-Caltech Nasa prestou homenagem a Pelé postando foto de galáxia nas cores do Brasil





Diversas personalidades e instituições mundiais seguem prestando homenagens ao Rei Pelé, que morreu nesta quinta-feira (29) , aos 82 anos. O boletim divulgado pelo Albert Einstein, hospital onde Pelé estava internado, informou que a morte foi causada por falência múltipla dos órgãos.

A Nasa (agência espacial norte-americana), publicou uma foto no seu perfil como as cores da bandeira do Brasil em homenagem ao maior jogador de futebol de todos os tempo, classificando-o como "lendário".

"Registramos o falecimento do lendário Pelé, conhecido por muitos como o rei do "jogo bonito". Esta imagem de uma galáxia espiral na constelação do Escultor mostra as cores do Brasil", escreveu a nasa na legenda da publicação.









Homenagens de líderes mundiais

Líderes de alguns dos principais países também utilizaram as suas redes sociais para prestar homenagem ao maior jogador de futebol da história.

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, afirmou que a trajetória de Pelé fala "sobre o que é possível.

"Para um esporte que une o mundo como nenhum outro, a ascensão de Pelé de origens humildes a lenda do futebol é uma história sobre que é possível. Hoje, os pensamentos de Jill e eu estão com sua família e todos aqueles que o amavam", postou no Twitter.

Já Alberto Fernández, chefe do Executivo da Argentina, fez questão re ressaltar o período quando o eterno camisa 10 mostrava as suas habilidades para todo o mundo.

"Um dos melhores jogadores de futebol da história nos deixou. Sempre nos lembraremos daqueles anos em que Pelé deslumbrou o mundo com suas habilidades. Um grande abraço à sua família e ao povo brasileiro que o levará em seus corações."

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.