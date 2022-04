Ansa Cosmonautas russos exibem 'bandeira da vitória' na ISS

Os cosmonautas russos Oleg Artemeyev e Denis Matveyev exibiram uma réplica da Bandeira Soviética da Vitória, símbolo oficial do Exército de Moscou, na parte externa do módulo científico multiuso Nauka, informou a agência Tass nesta sexta-feira (29).

O gesto fez referência ao momento que a bandeira foi erguida pelos soldados Alexey Berest, Mikhail Yegorov e Melitin Kantariya, do Exército Vermelho Soviético, no edifício do Reichstag, em Berlim, em 1 de maio de 1945.

A bandeira é considerada o símbolo oficial da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial e a original está em exibição no Museu Central das Forças Armadas em Moscou.





Segundo o porta-voz da Roscosmos, Dmitry Strugovets, a ideia de exibir uma cópia da bandeira no espaço veio de Artemyev. "Sua iniciativa foi apoiada em todos os níveis. Ninguém ficou indiferente", explicou.

Ao todo, sete caminhadas espaciais estão planejadas durante a atual missão dos cosmonautas Artemeyev, Matveyev e Sergei Korsakov. Em uma delas, a italiana Samantha Cristoforetti também participará.

A cápsula Crew Dragon Freedom, da missão Crew-4, chegou à Estação Espacial Internacional (ISS) com quatro astronautas, sendo três dos Estados Unidos e uma da Itália, para se juntar aos sete tripulantes que já estavam na ISS, incluindo os russos.

