Reprodução/Universidade da Austrália Ocidental 1.6.2022 Erva marinha 'Posidonia australis' em Shark Bay, Austrália Ocidental

Pesquisadores australianos anunciaram nesta quarta-feira a descoberta da maior planta do mundo. A erva marinha da espécie "Posidonia australis" foi localizada nas águas rasas e ensolaradas da Área de Patrimônio Mundial de Shark Bay, na Austrália, e ocupa uma área de 220 quilômetros quadrados, equivalente a 25 mil campos de futebol.

Além do tamanho, a planta chama a atenção pela resiliência. De acordo com o estudo, publicado na revista New Scientist, a erva marinha encontrada na Austrália tem pelo menos 4,5 mil anos. A estimativa de idade foi feita a partir da taxa de crescimento anual da espécie.

Os cientistas fizeram a descoberta a partir de 18 mil amostras da planta coletadas em dez locais diferentes nas duas enseadas de Shark Bay. Após as análises, os pesquisadores descobriram que as amostras de nove locais eram idênticas

A semelhança indicava que elas pertenciam à mesma planta maciça, que deve ter começado a crescer em uma enseada, expandido e depois se espalhado para dentro da outra enseada.

"É o maior exemplo conhecido de clone em qualquer ambiente da Terra", disse Elizabeth Sinclair, da Universidade da Austrália Ocidental, uma das coautoras da pesquisa.

O recorde anterior era de outra erva marinha, a "Posidonia oceanica", que se estende por 15 quilômetros no Mar Mediterrâneo.

