Observatório Heller & Jung A Eta Aquáridas é uma das chuvas de meteoros mais intensas do ano

Meteoros originários da chuva de meteoros Eta Aquáridas, que teve seu pico na madrugada desta sexta-feira (6), foram flagrados cruzando o céu de Taquara, município na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os registros foram obtidos pelas câmeras do Observatório Heller & Jung, mantido pelo astrônomo Carlos Fernando Jung.

Nas imagens, segundo Jung, é possível ver uma sobreposição de todos os meteoros que cruzaram o céu da cidade entre quarta (4) e sexta-feira (6), quando a atividade da chuva estava no seu período mais intenso. Entre o último dia 19 de abril e sexta-feira, foram registrados, ao todo, 109 rastros luminosos no céu oriundos da Eta Aquáridas.

Conforme revelou o iG em reportagem publicada na quinta-feira (5) , a Eta Aquáridas é uma das chuvas de meteoros mais intensas do ano — nas condições ideais, foi possível observar, durante o pico, em média, cerca de 35 meteoros a cada, o que é considerado um número alto. Aqueles que perderam a oportunidade de observar o fenômeno poderão fazê-lo até o dia 12 de maio, ainda que com menor visibilidade.

A Eta Aquáridas é uma chuva formada por fragmentos deixados no espaço pelo famoso cometa Halley, descoberto pelo astrônomo britâncio Edmund Halley em 1986. Toda vez que o astro passa perto do Sol — evento que ocorre a cada 75 anos —, pequenas partículas se desprendem do astro e ficam vagando pelo espaço, em órbitas. Eventualmente, essas partículas passam também pela atmosfera terrestre, dando origem, assim, a chuva de meteoros.

