A cápsula Crew Dragon Freedom, da missão Crew-4, partiu nesta quarta-feira (27) para a Estação Espacial Internacional (ISS) com quatro astronautas.

A equipe é composta pela italiana Samantha Cristoforetti, que inicia sua segunda estadia na ISS, e pelos americanos Kjell Lindgren, comandante da missão, Robert Hines e Jessica Watkins.

O lançamento ocorreu na madrugada desta quarta no Kennedy Space Center, em Cabo Canaveral, na Flórida (EUA), e o acoplamento na estação está previsto para 21h15 (horário de Brasília). A nave foi fabricada pela SpaceX, empresa aeroespacial do bilionário Elon Musk.

"Boa viagem, Samantha Cristoforetti! Estamos com você também desta vez. Toda a Itália te olha com orgulho e admiração", escreveu no Twitter o ministro italiano das Relações Exteriores, Luigi Di Maio.

A "AstroSam", como é conhecida em seu país, vai liderar o segmento orbital americano da ISS, ou seja, o conjunto de módulos relativos a Canadá, EUA e Europa.

Cristoforetti já passou 199 dias na estação entre 2014 e 2015, quando se tornou a primeira mulher italiana a viajar ao Espaço, e recentemente abriu uma conta no TikTok para o público poder acompanhar sua nova aventura na órbita da Terra.

