Divulgação Aeroporto de Goiânia prevê 44 mil passageiros durante feriado

O feriado de Nossa Senhora Aparecida nesta segunda-feira (12) deve movimentar o Aeroporto de Goiânia que prevê receber 44 mil passageiros entre sexta e segunda. A data, em que também é comemorado o Dia das Crianças, a administradora do Aeroporto Internacional de Goiânia é que 275 pousos e decolagens ocorram ao longo dos quatro dias.



Com o aeroporto mais cheio e com mais voos chegando e saindo, a orientação é que quem vai viajar deve conferir o horário do voo e chegar mais cedo. É importante ainda checar as regras de cada companhia aérea para bagagens de mão e despachos.

Segundo o gerente do Aeroporto de Goiânia, Wander Melo Jr, as equipes estão preparadas para atender à movimentação prevista para o período.

“O planejamento é fundamental para garantir uma operação segura e organizada durante períodos de maior movimentação. Nossas equipes estão preparadas para receber os passageiros”, afirma.

O que pode e o que não pode levar na bagagem

Quem vai viajar no feriado deve conferir as regras antes de arrumar as malas. Roupas, documentos, celulares, notebooks e medicamentos de uso pessoal podem ir na bagagem de mão. Estiletes, navalhas, martelos e facas com lâminas superiores a 6 centímetros são proibidos na cabine. Drogas e armas são proibidas em aeroportos.

Nos voos internacionais, líquidos devem estar em frascos de até 100 ml, dentro de uma embalagem transparente de até um litro. Há exceções para medicamentos com receita, alimentação de bebês e dietas especiais. O limite geral de 100 ml não se aplica aos voos domésticos comuns.

Carregadores portáteis, os power banks, não podem ser despachados. Cada passageiro pode levar até dois de até 100 Wh, na bolsa ou mochila sob o assento à frente, ou no bolsão do assento. Modelos acima de 100 Wh e até 160 Wh exigem autorização da companhia; acima disso, são proibidos.

Os carregadores portáteis, conhecidos como power banks, não podem ser colocados na mala despachada. Cada passageiro pode transportar até dois equipamentos de até 100 Wh. Modelos acima de 100 Wh e até 160 Wh dependem de autorização da companhia; acima de 160 Wh, são proibidos. Os aparelhos devem permanecer na bolsa ou mochila sob o assento à frente, ou no bolsão do assento, e não no compartimento superior.







