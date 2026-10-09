Comunicação RioSP/Divulgação Romeiros são orientados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, nesta sexta-feira (9), a Operação Nossa Senhora Aparecida 2026 em todas as rodovias federais do país. A operação vai reforçar a fiscalização nas rodovias do país, com atenção especial para as de São Paulo e do Pará, onde ocorrem grandes movimentações de fiéis para o Santuário Nacional de Aparecida e o Círio de Nazaré.

As atividades se estenderão até a próxima terça-feira (13), após o Dia da Padroeira do Brasil, 12 de outubro, feriado nacional. Neste período, haverá reforço do policiamento ostensivo preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade.

São Paulo



Na BR-116 (Rodovia Dutra), as peregrinações rumo à Basílica de Aparecida costumam ocorrer a partir da 1ª quinzena de outubro, com o aumento na circulação de pedestres, motociclistas, ciclistas e veículos em geral.

O aumento no fluxo de trânsito exige atenção redobrada de todos os usuários da rodovia, especialmente nos trechos utilizados pelos romeiros que se movimentam a pé até 13 de outubro.

"Por esse motivo, a operação em São Paulo começou no dia 2 de outubro e segue até o dia 13. A operação reúne ações de fiscalização, monitoramento do trânsito, segurança viária, combate à criminalidade e orientação aos usuários da rodovia", informou a corporação.

A PRF disse ainda que fará o uso de drones para auxiliar na fiscalização e monitoramento do trânsito. A operação também contará com o apoio de um helicóptero, ampliando a capacidade de monitoramento e resposta durante o período.

"Os policiais também distribuirão pulseiras de identificação para pessoas em situação de maior vulnerabilidade, como crianças, idosos e pessoas que necessitem de atenção especial. A iniciativa busca facilitar a identificação e a localização dessas pessoas em caso de desencontro durante a peregrinação", disse a PRF.

Círio



Em relação ao Círio de Nazaré, maior manifestação religiosa do Brasil e uma das maiores procissões católicas, a PRF atuará de forma integrada para auxiliar os romeiros, com a Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal de Belém, Guarda Civil Municipal de Ananindeua e Guarda Civil de Marituba, entre outros.

Reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial e pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade,o Círio de Nazaré reúne cerca de 2,5 milhões de pessoas.

Orientações aos romeiros



Os romeiros que vão a pé até Aparecida e o Círio de Nazaré são orientados a percorrer a estrada sempre no sentido contrário ao fluxo de veículos e caminhar em fila indiana. Além disso, os pedestres devem evitar a rodovia à noite. Caso opte pela caminhada noturna, devem utilizar roupas claras e itens refletivos. Atenção para o uso de protetor solar e manter-se hidratado.

Em caso de chuvas, a orientação é a de interromper a caminhada e se abrigar em um local seguro, como postos de serviço e bases de atendimento. Os ciclistas devem pedalar no mesmo sentido da via, conforme legislação de trânsito.

É desejável fazer um planejamento prévio da viagem, programando os pontos de parada. Outra orientação é evitar o uso do celular ou de equipamentos que possam causar distração durante a caminhada.

Para os romeiros que desejarem fazer o percurso em bicicletas, a orientação é atentar para o uso de capacete e equipamentos de proteção, manter a bicicleta em boas condições, especialmente freios, pneus e sistemas de iluminação dianteiro e traseiro.

Já os motoristas são orientados a redobrar a atenção neste período, reduzindo a velocidade, ficando atento às entradas e saídas da rodovia, nos acessos a postos de serviço ou vias locais, ter cautela nas ultrapassagens mesmo em locais permitidos e não acompanhar com veículo os romeiros que estão caminhando.

Os veículos de apoio devem estacionar em postos de serviço ou áreas afastadas da rodovia e nunca no acostamento.