Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Massa de ar quente afeta diversas regiões do país

Uma onda de calor que atinge várias regiões do Brasil elevou as temperaturas para mais de 40ºC em oito estados neste domingo (27). O calor deve aumentar ainda mais nesta semana, com previsão de temperaturas de até 42ºC em áreas de Mato Grosso do Sul.

O calor intenso é provocado por uma massa de ar quente que atinge diferentes regiões do país. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as maiores temperaturas registradas no domingo ficaram principalmente em áreas do Centro-Oeste, Norte, Sudeste e Nordeste, com a maior marca para Ariranha, em São Paulo, que registrou 43,3ºC.

No Mato Grosso, as temperaturas passaram dos 40ºC em Nova Xavantina, com 42,2ºC; Rondonópolis, com 41,5ºC; Barra do Garças e Santo Antônio do Leverger, com 41,1ºC; Novo Santo Antônio, com 41ºC; Porto Estrela e São José do Rio Claro, com 40,9ºC; Cocalinho, com 40,7ºC; Cuiabá, com 40,6ºC; Barra do Bugres e Guiratinga, com 40,5ºC; Cáceres, com 40,3ºC; Canarana, com 40,2ºC; e Poconé, com 40ºC.

Em Mato Grosso do Sul, Corumbá chegou a 41,9ºC. Nhumirim e Porto Murtinho registraram 40,7ºC; Paranaíba, 40,6ºC; e Cassilândia e Maracaju, 40,2ºC.

No Tocantins, Almas e Palmas chegaram a 41,4ºC. Peixe registrou 41,2ºC; Porto Nacional, 41,1ºC; Araguaçu, 40,8ºC; Paranã, 40,5ºC; e Peixe, 40,4ºC.

Em Goiás, Aragarças chegou a 41,3ºC; São Miguel do Araguaia, a 41ºC; Goiás, a 40,8ºC; Porangatu, a 40,7ºC; e São Simão, a 40,2ºC.

Na Bahia, Barreiras registrou 40,3ºC. No Piauí, Oeiras chegou a 40,5ºC. No Pará, Santa Maria das Barreiras teve máxima de 40,1ºC.

Terça-feira ainda será de muito calor

O calor continua forte nesta terça-feira (29), principalmente em regiões do Centro-Oeste e do Sudeste do país.

Em Mato Grosso do Sul, as temperaturas podem chegar até a 42ºC . Já nas regiões Pantaneira e Sudoeste, as máximas podem ficar entre 39ºC e 42ºC. Em Cuiabá, no Mato Grosso, a previsão chega a 40ºC. Em Goiás, Goiânia pode registrar 37ºC. No Tocantins, Palmas pode chegar a 39ºC.

Já no Sudeste, Belo Horizonte pode atingir 36ºC e São Paulo, 37ºC.





Frente fria deve trazer chuva e diminuir o calor

Segundo o Inmet, uma área de baixa pressão, formada entre o Uruguai, o Rio Grande do Sul e o oceano Atlântico, dará origem a um ciclone extratropical e a uma frente fria. A passagem desses sistemas deve aumentar a instabilidade e provocar novas tempestades entre terça-feira (29) e quarta-feira (30).

Há ainda a possibilidade de granizo em regiões de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Em Mato Grosso do Sul, a chegada da frente fria entre quarta-feira (30) e quinta-feira (01) deve marcar o fim do período de calor extremo. A previsão indica aumento das chuvas e queda das temperaturas.

Em São Paulo, por exemplo, a máxima prevista pelo Inmet cai de 37ºC na terça-feira (29) para 26ºC na quarta-feira (30).

No Sul, Curitiba pode chegar a 32ºC na terça-feira (29), antes da chuva, mas a máxima prevista para quarta-feira é de 23ºC.