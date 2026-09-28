Uma onda de calor que atinge várias regiões do Brasil elevou as temperaturas para mais de 40ºC em oito estados neste domingo (27). O calor deve aumentar ainda mais nesta semana, com previsão de temperaturas de até 42ºC em áreas de Mato Grosso do Sul.
O calor intenso é provocado por uma massa de ar quente que atinge diferentes regiões do país. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as maiores temperaturas registradas no domingo ficaram principalmente em áreas do Centro-Oeste, Norte, Sudeste e Nordeste, com a maior marca para Ariranha, em São Paulo, que registrou 43,3ºC.
No Mato Grosso, as temperaturas passaram dos 40ºC em Nova Xavantina, com 42,2ºC; Rondonópolis, com 41,5ºC; Barra do Garças e Santo Antônio do Leverger, com 41,1ºC; Novo Santo Antônio, com 41ºC; Porto Estrela e São José do Rio Claro, com 40,9ºC; Cocalinho, com 40,7ºC; Cuiabá, com 40,6ºC; Barra do Bugres e Guiratinga, com 40,5ºC; Cáceres, com 40,3ºC; Canarana, com 40,2ºC; e Poconé, com 40ºC.
Em Mato Grosso do Sul, Corumbá chegou a 41,9ºC. Nhumirim e Porto Murtinho registraram 40,7ºC; Paranaíba, 40,6ºC; e Cassilândia e Maracaju, 40,2ºC.
No Tocantins, Almas e Palmas chegaram a 41,4ºC. Peixe registrou 41,2ºC; Porto Nacional, 41,1ºC; Araguaçu, 40,8ºC; Paranã, 40,5ºC; e Peixe, 40,4ºC.
Em Goiás, Aragarças chegou a 41,3ºC; São Miguel do Araguaia, a 41ºC; Goiás, a 40,8ºC; Porangatu, a 40,7ºC; e São Simão, a 40,2ºC.
Na Bahia, Barreiras registrou 40,3ºC. No Piauí, Oeiras chegou a 40,5ºC. No Pará, Santa Maria das Barreiras teve máxima de 40,1ºC.
Terça-feira ainda será de muito calor
O calor continua forte nesta terça-feira (29), principalmente em regiões do Centro-Oeste e do Sudeste do país.
Em Mato Grosso do Sul, as temperaturas podem chegar até a 42ºC . Já nas regiões Pantaneira e Sudoeste, as máximas podem ficar entre 39ºC e 42ºC. Em Cuiabá, no Mato Grosso, a previsão chega a 40ºC. Em Goiás, Goiânia pode registrar 37ºC. No Tocantins, Palmas pode chegar a 39ºC.
Já no Sudeste, Belo Horizonte pode atingir 36ºC e São Paulo, 37ºC.
Frente fria deve trazer chuva e diminuir o calor
Segundo o Inmet, uma área de baixa pressão, formada entre o Uruguai, o Rio Grande do Sul e o oceano Atlântico, dará origem a um ciclone extratropical e a uma frente fria. A passagem desses sistemas deve aumentar a instabilidade e provocar novas tempestades entre terça-feira (29) e quarta-feira (30).
Há ainda a possibilidade de granizo em regiões de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Em Mato Grosso do Sul, a chegada da frente fria entre quarta-feira (30) e quinta-feira (01) deve marcar o fim do período de calor extremo. A previsão indica aumento das chuvas e queda das temperaturas.
Em São Paulo, por exemplo, a máxima prevista pelo Inmet cai de 37ºC na terça-feira (29) para 26ºC na quarta-feira (30).
No Sul, Curitiba pode chegar a 32ºC na terça-feira (29), antes da chuva, mas a máxima prevista para quarta-feira é de 23ºC.