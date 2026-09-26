LoggaWiggler/Pixabay Onda de calor coloca regiões do país em alerta

A primeira onda de calor da primavera começa neste sábado (26) em áreas do Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. O fenômeno deve provocar vários dias de temperaturas acima da média, com máximas que podem superar os 40 °C em algumas regiões.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso vermelho para o fenômeno, com validade até quarta-feira (30). O alerta abrange todo o Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, além de áreas de Mato Grosso, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O período será marcado por temperaturas muito acima do habitual nessas regiões. Ao mesmo tempo, outras áreas do país terão chuva, baixa umidade ou mudanças nas condições meteorológicas ao longo dos próximos dias.

Onde as temperaturas podem passar dos 40 °C?

O calor mais intenso neste sábado deve atingir o Pantanal. Cidades como Corumbá (MS), Porto Murtinho (MS) e Poconé (MT) estão entre os locais onde os termômetros podem superar os 40 °C.

Em boa parte do Centro-Oeste, o dia será de sol e pouca chuva. Há possibilidade de pancadas no norte e no oeste de Mato Grosso e em pontos isolados de Goiás.

A umidade do ar também pode ficar baixa em áreas de Mato Grosso do Sul, Goiás e do Distrito Federal.

No domingo (27), temperaturas acima dos 40 °C podem alcançar outras áreas de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de pontos de Goiás, do noroeste de São Paulo, do Triângulo Mineiro, do sul do Tocantins e do Piauí.

Na segunda-feira (28) e na terça (29), as temperaturas elevadas continuam principalmente no interior do Centro-Oeste e do Sudeste. Cuiabá (MT) está entre as capitais que podem registrar as maiores máximas no início da semana.

Por que o Inmet classifica o fenômeno como onda de calor?

Nem toda temperatura acima de 40 °C significa, necessariamente, que uma região está sob uma onda de calor.

O fenômeno também leva em consideração por quanto tempo as temperaturas permanecem acima do normal.

O critério considera uma sequência de pelo menos cinco dias em que a temperatura máxima fique 5 °C ou mais acima da média local.

Por isso, estados como Tocantins e Piauí podem registrar tardes mais quentes do que algumas áreas incluídas no aviso, sem necessariamente atender ao critério para caracterização da onda de calor.

Como fica o tempo no Sudeste?

No Sudeste, o sábado terá predomínio de sol em grande parte de São Paulo e do interior de Minas Gerais.

Algumas áreas do leste paulista e mineiro podem amanhecer com nevoeiro, que deve se dissipar ao longo do dia. Há também possibilidade de chuva isolada no norte de Minas Gerais e no Espírito Santo.

Na cidade de São Paulo, a máxima prevista chega a 32 °C.

No domingo, as condições mudam em parte da faixa leste da região. As nuvens aumentam em São Paulo e no Rio de Janeiro, com possibilidade de chuva isolada.

As duas capitais podem ter uma tarde menos quente após as altas temperaturas de sábado. No entanto, o cenário não será igual em todo o interior.

O noroeste de São Paulo e o Triângulo Mineiro continuam com previsão de temperaturas elevadas no começo da semana.

Rio Grande do Sul terá chuva e risco de temporais

No Sul, a previsão é diferente. A chuva volta ao Rio Grande do Sul neste sábado e deve ganhar força no domingo.

Ainda haverá períodos de sol em boa parte do estado no sábado, mas pancadas podem atingir o oeste, o centro e o sul. A possibilidade de trovoadas aumenta durante a tarde.

O Rio Grande do Sul está sob risco de temporais, granizo e ventos intensos.

Paraná e Santa Catarina terão predomínio de sol, embora algumas áreas possam registrar chuva isolada.

Nordeste terá calor e ar seco

Segundo o Inmet, no Nordeste as temperaturas elevadas serão acompanhadas por baixa umidade do ar em grande parte do interior.

Neste sábado, áreas do Piauí, Ceará, Pernambuco e Bahia podem registrar índices baixos de umidade.

Em Teresina (PI), a previsão aponta máxima de 39 °C neste sábado e de 40 °C no domingo.

No litoral entre a Bahia e o Rio Grande do Norte, a umidade vinda do oceano favorece a formação de nuvens e episódios de chuva passageira.

Previsão para a Região Norte

Na Região Norte, as pancadas de chuva se concentram principalmente no oeste. Amazonas, Acre, Rondônia e parte de Roraima têm previsão de chuva neste sábado, em alguns momentos acompanhada de trovoadas.

A instabilidade continua no domingo, principalmente no Amazonas e em Roraima.

No Tocantins, o centro e o sul do estado terão mais períodos de sol e temperaturas elevadas.





Quando as temperaturas devem baixar?

Uma mudança nas condições meteorológicas está prevista a partir de quarta-feira (30).

Uma frente fria deve avançar pelo Sul e começar a reduzir as temperaturas em parte das áreas atingidas pelo fenômeno, incluindo Mato Grosso do Sul.

O alívio, entretanto, não deve ocorrer em todo o país. As tardes ainda podem permanecer muito quentes em pontos de Goiás, Tocantins, Piauí e do interior do Sudeste.