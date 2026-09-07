Reprodução/X e Reprodução/LinkedIn - Montagem iG Arthur Layne Lundeen foi preso pela polícia de Baltimore, nos Estados Unidos

Um viajante foi amarrado com fita adesiva e abraçadeiras após um ataque físico e ofensas racistas e homofóbicas em voo da American Airlines, nos Estados Unidos, na última quinta-feira (3). Com a repercussão do caso, Arthur Layne Lundeen foi demitido de uma imobiliária do Arizona com a justificativa de "acusações criminais preocupantes". As informações são do jornal New York Post.

Corretor de imóveis na empresa Long Realty, em Tucson, no estado americano do Arizona, o homem de 67 anos foi despedido do cargo depois da sumária identificação como o sujeito desequilibrado que ofendeu um comissário de bordo da tripulação e agrediu outro passageiro no voo 618 da American Airlines.

Divulgação/American Airlines A American Airlines informou que o voo foi desviado "devido a um passageiro que causava transtornos"





Em comunicado, a companhia explicou que “Ao tomar conhecimento do incidente, a Long Realty encerrou prontamente sua relação com o indivíduo”. A imobiliária ainda reforçou que espera que os associados mantenham valores compatíveis com a lei e não tolera “Condutas que fiquem tão claramente aquém dessas expectativas”.

O voo estava relativamente normal. Começamos a ouvir um dos passageiros ficando um pouco beligerante; ele começou a ter alguns acessos, começou a dizer coisas inapropriadas na cabine. Richard Olenick, passageiro que ajudou a conter Lundeen (à ABC News)





Arthur Layne Lundeen foi processado na Justiça estadunidense por agressão de segundo grau e conduta desordeira. O ex-corretor voava de Dallas, no Texas, para Newark, em New Jersey, quando iniciou uma série de ofensas e palavras de baixo calão contra o viajante sentado ao lado. A equipe tripulante do avião se viu obrigada a contê-lo, com um comissário de voo negro e outros passageiros intervindo para imobilizá-lo.

Divulgação/American Airlines A American Airlines informou que o voo foi desviado "devido a um passageiro que causava transtornos"





Quando o funcionário da American Airlines tentou acalmar a situação, o passageiro descontrolado o atacou com uma palavra de cunho racista e insultou com dizeres homofóbicos. A tensão cresceu ainda mais quando Arthur Layne Lundeen partiu para o confronto físico, socando o passageiro ao seu lado e destruindo um de seus pertences, um computador. Durante a confusão, uma passageira ainda tentou ajudar os detratores do agressor, mas acabou empurrada.

Três homens que viajavam no voo intercederam e imobilizaram o ex-corretor exaltado usando fitas adesivas e abraçadeiras. O ex-policial Juan Mejia, que estava duas fileiras à frente, contou que o homem começou a proferir "comentários agressivos e depreciativos contra os funcionários da companhia e contra outros viajantes, usando insultos racistas e termos muito vulgares contra as mulheres".

O senhor sentado duas fileiras atrás de nós começou a ficar beligerante, fazendo comentários depreciativos contra a equipe da American Airlines e outros passageiros, insultos raciais, linguagem vulgar, muito ofensiva para as mulheres. Juan Mejia, passageiro e ex-policial que imobilizou Lundeen (à ABC News)





Arthur Layne Lundeen foi capturado pela polícia assim que a aeronave pousou em Baltimore, no estado de Maryland. A American Airlines divulgou que o avião foi desviado para a cidade "devido a um passageiro que causava transtornos". A companhia aérea também afirmou que "as autoridades policiais receberam a aeronave e auxiliaram no desembarque do passageiro antes que o voo seguisse para o seu destino".

O Federal Bureau of Investigation (FBI), principal serviço de inteligência e segurança interna dos Estados Unidos, explicou que Arthur Layne Lundeen foi acusado em nível estadual por agressão de segundo grau e conduta desordeira, segundo registros judiciais. A instituição ainda informou que “Consultará a Procuradoria dos EUA para o Distrito de Maryland a fim de determinar se serão apresentadas acusações federais".

Confira a nota da Long Realty na íntegra:

A Long Realty está ciente dos relatos sobre acusações criminais apresentadas contra um ex-corretor de imóveis associado, decorrentes de um incidente que teria ocorrido durante um voo comercial. Ao tomar conhecimento do incidente, a Long Realty encerrou prontamente sua relação com o indivíduo. O indivíduo não está mais associado à Long Realty nem autorizado a representá-la, sob qualquer forma. Esperamos que aqueles associados à nossa empresa mantenham esses valores, e não toleramos condutas que fiquem tão claramente aquém dessas expectativas. Nossos pensamentos estão com os passageiros, tripulantes e outras pessoas afetadas por este incidente. Long Realty (imobiliária envolvida)







