Reprodução/Redes Sociais + Reprodução RBS TV Criança morre após ser atingida por árvore

Um menino de sete anos morreu após uma árvore cair sobre a residência em que morava na Zona Norte de Porto Alegre, na manhã desta sexta-feira (28). Segundo a Defesa Civil, fortes chuvas e ventos atingiam a cidade no momento da ocorrência.



O menino estava deitado na cama junto de seu irmão, bebê, no momento do acidente. Ambos foram encaminhados ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) acompanhados da mãe, que estava em outra casa, no mesmo terreno, e não se feriu.

O acidente aconteceu por volta das 09h na avenida Élvio Antônio Filipetto, na Vila Barranco, próxima ao Complexo Porto Seco, na Zona Norte da capital gaúcha.

Segundo o Departamento Municipal de Habitação (Demhab), a casa ficava em um terreno de ocupação irregular, e a árvore era interna do pátio da casa.

Conforme dados da Defesa Civil, foram registados ventos de 59,4 km/h em Porto Alegre na manhã desta sexta-feira (28), o que teria causado a a queda da árvore, segundo informações preliminares do órgão.

lamentou o ocorrido e se manifestou por nota.

Leia na íntegra abaixo:

"Prefeitura de Porto Alegre lamenta profundamente a morte de uma criança após a queda de uma árvore sobre uma residência na avenida Élvio Antônio Filipetto, na Vila Barranco, próxima ao Complexo Porto Seco, na Zona Norte, na manhã desta sexta-feira, 28.

O prefeito Sebastião Melo determinou que a família da vítima receba todo o atendimento e suporte necessários por parte das equipes municipais, nas áreas de saúde, assistência social, habitação e acolhimento psicológico.

A árvore que atingiu a residência estava localizada no pátio interno do imóvel. Não havia protocolo ou solicitação prévia para poda ou corte. A casa está situada em uma área de ocupação irregular".

Chuva no Sul

Nesta sexta-feira (28), a Região Sul do país está em alerta laranja de perigo para grandes volumes de chuva com trovoadas, ventos intensos de até 100 quilômetros por hora (km/h) e queda de granizo, alerta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As áreas mais afetadas são o oeste, sudoeste, centro e sul do Paraná, todo o estado de Santa Catarina e o centro-norte do Rio Grande do Sul. Entre as capitais, o dia será de contraste de temperaturas, com variação entre a mínima de 15°C em Porto Alegre e a máxima de 30°C em Curitiba.



