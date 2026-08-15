Valter Campanato/Agência Brasil Chuvas

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu três alertas de diferentes intensidades para acumulados de chuva e tempestades no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, neste sábado (15). A previsão também aponta para o risco de rajadas de vento, microexplosões e tornados.

O alerta vermelho, que apresenta o maior potencial de perigo para acumulados de chuva, está vigente no leste de Santa Catarina. O alerta laranja prevê tempestades em todo o estado de Santa Catarina, no centro-sul do Paraná e no centro-norte do Rio Grande do Sul. Já o aviso amarelo, de perigo potencial para tempestades, abrange o centro-sul, o oeste e o leste do Paraná, além do centro-sul do Rio Grande do Sul.

Alerta vermelho: Florianópolis, Blumenau, Joinville, Balneário Camboriú, Brusque e Itajaí.

Florianópolis, Blumenau, Joinville, Balneário Camboriú, Brusque e Itajaí. Alerta laranja: Foz do Iguaçu, Guarapuava, Francisco Beltrão, Pato Branco, União da Vitória e Guaratuba, no Paraná; Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Passo Fundo, Erechim, Santo Ângelo e Santa Rosa, no Rio Grande do Sul.

Foz do Iguaçu, Guarapuava, Francisco Beltrão, Pato Branco, União da Vitória e Guaratuba, no Paraná; Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Passo Fundo, Erechim, Santo Ângelo e Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Alerta amarelo: Umuarama, Cascavel, Campo Mourão, Ponta Grossa e Curitiba, no Paraná; Santa Maria, Uruguaiana, Bagé, Pelotas e Rio Grande, no Rio Grande do Sul.

A partir de domingo (16), as instabilidades devem concentrar sua atuação no Rio Grande do Sul, que segue com o aviso laranja. Já Santa Catarina e Paraná tendem a ter o tempo mais estável, o que deve favorecer o aumento das temperaturas.

Possibilidade de ondas de calor em outras regiões

Enquanto o Sul enfrenta instabilidades e tempestades, grande parte das regiões Norte, Centro-Oeste, interior do Nordeste e oeste do Sudeste deve registrar aumento nas temperaturas, acompanhado pela redução da umidade relativa do ar.

O Inmet também monitora a possibilidade de ondas de calor no centro-leste do Amazonas, oeste do Pará, Centro-Oeste, Sudeste e Paraná, que poderão registrar temperaturas máximas significativamente acima da média.

O tempo estável e a baixa umidade do ar favorecem a queda das temperaturas durante a madrugada e o início da manhã em partes do Sudeste e no interior da Bahia. Principalmente em áreas de serra, as mínimas podem variar entre 10 °C e 14 °C.

Há ainda possibilidade de chuva no leste da região Sudeste, entre o litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, além de alguns trechos do litoral do Nordeste e do noroeste da região Norte.