Reprodução/Canva Calor extremo; máximas devem chegar aos 40°C

O final de semana deve registrar máximas próximas e acima dos 40°C na Argentina, Paraguai, Norte do Uruguai e no Rio Grande do Sul.

As altas temperaturas são provocadas por uma grande massa de ar quente que cobre a parte central da América do Sul e que deve se intensificar nos próximos dias. As informações são da Metsul Meteorologia.

Durante a quinta-feira (4), estações meteorológicas no estado gaúcho já haviam indicado máximas de 36,1ºC em São Paulo das Missões; 35,6ºC em Santa Rosa; 35,3ºC em Doutor Maurício Cardoso; 34,8ºC em Itaqui; 34,6ºC em Santo Ângelo; 34,5ºC em Porto Xavier; 34,4ºC em Uruguaiana; e 34,1ºC em São Gabriel.

A partir desta sexta-feira (5), o calor passa a aumentar ainda mais, com temperaturas entre 32ºC a 35ºC na maioria das cidades gaúchas.

À tarde, a maioria dos municípios deve atingir temperaturas entre 32ºC a 35ºC, e em Porto Alegre cerca de 34ºC. Algumas localidades das regiões dos vales, do Centro e do Noroeste podem atingir entre 35ºC e 38ºC.





Previsão para o final de semana no Rio Grande do Sul

De acordo com a Metsul, para o sábado (6), a tendência é que o dia seja mais quente e generalizado. Em Porto Alegre as máximas devem registrar temperaturas entre 37ºC e 38ºC, as mais altas desde o último verão.

Na região metropolitana, especialmente no Vale do Sinos, os termômetros podem chegar a 38ºC a 40ºC. No interior, durante a tarde, são esperadas marcas de 35ºC a 38ºC na maior parte do estado, com registros de 38ºC a 40ºC no Sul, Campanha, Oeste, Centro e Noroeste.

Já no domingo (7), o calor diminui no Sul e no Leste do estado, embora siga quente. Nas demais regiões o calor intenso deve continuar e em alguns pontos pode superar as máximas de sábado.

A tarde deve registrar máximas entre 35ºC a 40ºC no Oeste, Noroeste e no Centro gaúcho com possibilidade de marcas acima de 40ºC em alguns pontos.

Outros estados

O Oeste de Santa Catarina e o Oeste, Noroeste e o Norte do estado do Paraná também devem ser atingidos pelo calor intenso nesta sexta (5) e no sábado (6) com máximas próximas e acima dos 35ºC. No domingo (7), o calor deve atingir mais cidades catarinenses e paranaenses.

O final de semana também será igualmente quente em algumas cidades no Mato Grosso do Sul e no interior de São Paulo, com máximas acima de 35ºC, embora pancadas de chuva isoladas devam limitar um aquecimento mais generalizado.

Segundo a MetSul, o calor será interrompido a partir do fim da segunda-feira (8) e ao longo da terça (9), devido a um episódio de grande instabilidade, associado a um potencial intenso ciclone, que vai atingir o Sul do Brasil.