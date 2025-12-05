Reprodução/Instagram Pábada recebeu ajuda das funcionárias do estabelecimento

Um mulher deu à luz dento de loja de artigos de bebê, localizada na área central do Recife (PE), enquanto comprava itens para o enxoval na última quinta-feira (4).

O momento foi registrado pela câmara do estabelecimento e mostra Pábada de Lima, de 28 anos, entrando em trabalho de parto e pedindo ajuda para uma vendedora.

Uma das funcionárias deitou Pábada no chão e, minutos depois, o bebê nasceu. Confira o momento:

Um mulher deu à luz dento de loja de artigos de bebê, localizada na área central do Recife (PE), enquanto comprava itens para o enxoval na última quinta-feira (4). O momento foi registrado pela câmara do estabelecimento. pic.twitter.com/vANw8wIqnr — iG (@iG) December 5, 2025





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a mulher e o recém-nascido, que recebeu o nome de João Pedro, para a Maternidade Barros Lima, localizada na Zona Norte do Recife. Este é o quinto filho de Pábata.

Reprodução Equipe do Samu atendeu a ocorrência





Nas redes sociais, a loja compartilhou o momento e afirmou que os itens que foram escolhidos por Pábada de Lima, no dia do ocorrido, não foram cobrados.

"Já demos o que ela estava comprando na hora e estamos providenciando o restante. Pedrinho já é muito abençoado", respondeu a loja para uma seguidora.



