Agência Mural Governo anuncia moradias para famílias da Favela do Moinho em SP

O Governo de São Paulo avança na requalificação do centro da capital, enquanto reassenta os moradores da Favela do Moinho. Até o último dia 14, 700 famílias, ou seja, cerca de 80% da população do Moinho deixaram suas casas. Desse total, 636 famílias já sabem onde irão morar e até se mudarem em definitivo, recebem um auxílio moradia para cobrir os custos do aluguel, 140 já estão em novas residências.

O programa de reassentamento já investiu R$118,5 milhões em novos imoveis para os ex-moradores. Os beneficiados com renda mensal de até R$4,7 mil, podem aderir ao programa da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) , com um crédito de R$250 mil para comprar uma casa, ou esperar para morar em um apartamento construído pela companhia, enquanto recebem auxilio moradia.

Enquanto isso, mais de 700 casas vazias foram descaracterizadas ou demolidas no local, que segundo o Governo Tarcísio, deve virar o Parque do Moinho.









Recomeço

Moradores que deixaram a comunidade agora vivem em novas residências, afastados de incidentes como incêndios em barracos ou a falta de limpeza das vias, como o caso de Eunice dos Santos, que conta ter vivido duas tragédias enquanto morava no local:

"Passei por dois incêndios na comunidade. Teve época que, por conta disso, eu não tinha mais nada. Para mim, tudo vai mudar para melhor agora, inclusive a educação do meu neto", contou.