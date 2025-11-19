Foto: Alexandre Macieira Terminal do Santos Dumont funciona normalmente após ajustes na operação





O Aeroporto Santos Dumont registrou novos impactos por causa dos ventos fortes que atingem o Rio nesta quarta-feira (19). A Infraero confirmou ao Portal iG que dois voos foram cancelados — um da Latam e um da Azul — e outros três foram alternados para o Aeroporto do Galeão em razão das rajadas intensas.

A Azul informou ao Portal iG que, devido às condições climáticas adversas na região do Santos Dumont, os voos AD2782 (Congonhas–Santos Dumont) e AD2905 (Confins–Santos Dumont) precisaram ser alternados para o Galeão. Como consequência, os voos AD6055 (Santos Dumont–Congonhas) e AD4117 (Santos Dumont–Confins) foram cancelados.

A companhia afirmou que os passageiros afetados estão recebendo assistência conforme a Resolução 400 da Anac e sendo reacomodados ainda nesta quarta-feira.

A Latam também foi procurada pelo iG, mas não se pronunciou sobre o assunto até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

No período da manhã, a Infraero também já havia informado ao iG que três aeronaves arremeteram por conta das rajadas de vento que ultrapassaram 58 km/h no Santos Dumont.

Apesar das ocorrências, a operação do aeroporto segue normal no momento, sem restrições para pousos ou decolagens. As equipes de meteorologia e de operação seguem monitorando as condições climáticas ao longo do dia.



