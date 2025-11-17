Segundo projeções do Serviço Meteorológico Nacional da Argentina, um ciclone extratropical traz ventos intensos, com força de furacão no Sul da América do Sul, no início desta semana.
Nesta segunda-feira (17), com a entrada de um sistema de baixa pressão, há risco de ventania com força destrutivas em vários setores da Patagônia. Além disso, na terça-feira (18), o ciclone deve aparecer no Leste das Ilhas Malvinas.
Impactos no Brasil
Conforme análise da MetSul Meteorologia, o efeito do ciclone no Brasil será mínimo. De acordo com a instituição, o campo de vento provocado pelo fenômeno próximo às Malvinas vai apenas margear o Rio Grande do Sul.
Com isso, os efeitos esperados são ventos com rajadas de até 50km/h a 60km/h no litoral sul gaúcho previstos para a noite da terça (17) e começo da quarta-feira (18).
Em Porto Alegre, ainda segundo o MetSul, o vento no sul da cidade será moderado e deve apresentar até 40km/h no final da tarde de amanhã.
Outro efeito esperado pela chegada do ciclone é nos litorais do Sul e Sudeste do Brasil entre quarta e sexta-feira (21), com ondas maiores e possibilidade de ressaca no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Tempo severo
No último final de semana, o I nstituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta vermelho de tempo severo nas Regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste do país.
De acordo com o Inmet, há possibilidade de chuva forte e rajadas de vento que podem superar os 100 km/h. Ainda segundo o Instituto, a região Oeste de Santa Catarina deve ser a mais afetada pelo temporal.
Mediante o alerta emitido pela instituição, fenômenos severos, como tornados e downbursts [fortes colunas de ar], não são descartados em áreas do sul e oeste do Rio Grande do Sul, oeste do Paraná e Santa Catarina e sul do Mato Grosso do Sul.