Reprodução/ NOAA / Metsul Meteorologia Formação de ciclones extratropicais

Segundo projeções do Serviço Meteorológico Nacional da Argentina, um ciclone extratropical traz ventos intensos, com força de furacão no Sul da América do Sul, no início desta semana.

Nesta segunda-feira (17), com a entrada de um sistema de baixa pressão, há risco de ventania com força destrutivas em vários setores da Patagônia. Além disso, na terça-feira (18), o ciclone deve aparecer no Leste das Ilhas Malvinas.

Impactos no Brasil

Conforme análise da MetSul Meteorologia, o efeito do ciclone no Brasil será mínimo. De acordo com a instituição, o campo de vento provocado pelo fenômeno próximo às Malvinas vai apenas margear o Rio Grande do Sul.

Com isso, os efeitos esperados são ventos com rajadas de até 50km/h a 60km/h no litoral sul gaúcho previstos para a noite da terça (17) e começo da quarta-feira (18).

Em Porto Alegre, ainda segundo o MetSul, o vento no sul da cidade será moderado e deve apresentar até 40km/h no final da tarde de amanhã.

Outro efeito esperado pela chegada do ciclone é nos litorais do Sul e Sudeste do Brasil entre quarta e sexta-feira (21), com ondas maiores e possibilidade de ressaca no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Tempo severo

No último final de semana, o I nstituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta vermelho de tempo severo nas Regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste do país.

De acordo com o Inmet, há possibilidade de chuva forte e rajadas de vento que podem superar os 100 km/h. Ainda segundo o Instituto, a região Oeste de Santa Catarina deve ser a mais afetada pelo temporal.

Mediante o alerta emitido pela instituição, fenômenos severos, como tornados e downbursts [fortes colunas de ar], não são descartados em áreas do sul e oeste do Rio Grande do Sul, oeste do Paraná e Santa Catarina e sul do Mato Grosso do Sul.







































