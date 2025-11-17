Reprodução / Google Street View Carro baleado bloqueia avenida Eliseu Almeida

Uma troca de tiros na madrugada desta segunda-feira (17) deixou a Avenida Eliseu de Almeida, uma das principais vias da Vila Sônia na Zona Oeste de São Paulo, totalmente interditada.

A avenida está interditadano sentido centro, pela Companhia de Engenharia de Trafego (CET). O bloqueio acontece a pedido da Polícia Militar, para a preservação da cena da ocorrência, em que há um carro com várias marcas de tiros.

Ao Portal iG, a Secretaria de Segurança Pública informou que o caso trata-se de uma abordagem policial que terminou em confronto:

"Os agentes faziam patrulhamento quando deram ordem de parada a um veículo com 4 suspeitos. Durante acompanhamento, o motorista apontou uma arma aos policiais, que intervieram. Ele foi atingido e levado à AMA Rio Pequeno, mas não resistiu. Outros dois envolvidos ficaram feridos e o quarto foi preso. O carro em que eles estavam tem queixa de roubo. A ocorrência está em andamento".

O bloqueio ocorre entre as Ruas Engenheiro José Valter Seng e Heitor dos Prazeres. A CET desvia o transito da Rua Engenheiro José Valter Seng para a Avenida Francisco Morato.