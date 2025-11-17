Reprosução Raiane Bispo de Santana

A investigação da Polícia Civil do Estado da Bahia (PCBA) apontou que Raiana Bispo de Santana, de 30 anos, não foi vítima de bala perdida. Os vestígios coletados e a reconstituição dos fatos pela corporação classificam a ação como execução, o que configura homicídio qualificado.



A auxiliar de cozinha foi morta a tiros no alojamento do trabalho, no distrito de Nova Caraíva, em Porto Seguro (BA), no dia 18 de agosto.

Os dois mandados de prisão foram cumpridos contra uma mulher de 33 anos, presa em Itabela, e um homem de 23 anos, localizado no distrito de Trancoso, em Porto Seguro.

Conforme a corporação, o trabalho de investigação iniciou logo após a notificação do crime pela UPA de Trancoso. A partir das evidências reunidas houve a expedição dos mandados, cumpridos durante a Operação Vita.

O crime

No dia 18 de agosto, a auxiliar de cozinha, Raiana Bispo de Santana, de 30 anos, foi morta a tiros no alojamento do trabalho, no distrito de Nova Caraíva, em Porto Seguro (BA). Informações preliminares apontavam que Raiane havia sido vítima de bala perdida.

No momento dos disparos, Raiane Bispo de Santana estava trabalhando e foi surpreendida pelos tiros. Na ocasião, a auxiliar de cozinha tentou se esconder no alojamento do restaurante, mas acabou morta com diversos disparos de armas distintas, segundo as investigações.

A perícia realizada no local mostra marcas de tiros em partes diferentes, como cerca, janelas e parede do cômodo onde Raine dormira. Após o crime, houve a suspeita que a vítima foi executada a mando do Comando Vermelho (CV) por, supostamente, colaborar com uma facção rival.

No entanto, não há, até o momento, confirmação sobre a ligação de Raiana Bispo com o crime organizado. O caso segue sob investigação. A família da vítima nega essa informação e afirma que ela levava uma vida tranquila. Além disso, ainda segundo familiares em depoimento, Bispo havia mudado há poucos meses para a região em busca de trabalho.

