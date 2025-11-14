



O Cenad (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres realizou nesta sexta-feira (14) uma coletiva de imprensa para divulgar informações sobre a alerta vermelho para tempestades nas Regiões Sul e Centro-oeste do país.

O Alerta se refere aos dias 16 e 17 de novembro, com maior atenção no domingo, pois a tempestade possui risco de grande impacto em regiões que foram já foram afetadas no início do mês, com pancadas de chuva por vezes fortes, alta incidência de trovoadas, queda de granizo e fortes rajadas de vento, as quais podem superar os 100 km/h.

















De acordo com o MAPA (Ministério de Agricultura e Pecuária), outros fenômenos severos, de abrangência mais localizada, como tornados e downbursts (forte corrente de ar descendente que sai da nuvem em alta velocidade), também podem ocorrer em áreas do sul e oeste do Rio Grande do Sul, do oeste do Paraná e de Santa Catarina, além do sul do Mato Grosso do Sul.

O diretor do Cenad, Armin Braun, orientou a população a buscar informações através das redes sociais da Defesa Civil nacional e regional, também pediu para que fiquemos atentos aos alertas não só da Defesa Civil, mas ao serviço de notificação através do SMS.