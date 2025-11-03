Reprodução/Gabriel Barros - Portal iG Tarcísio e Nunes estiveram juntos na entrega dos imóveis às famílias

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), participaram, nesta segunda-feira (3), da entrega de mais de 550 unidades habitacionais do programa Casa Paulista na Zona Leste e em Guarulhos.

Além dos imóveis, o governo paulista concedeu 2,4 mil títulos de regularização fundiária. As ações somam mais de R$ 108 milhões em investimentos e beneficiam cerca de 3 mil famílias.

A entrega das moradias ocorreu na Rua Jerônimo Pedroso Barros, nº 300, no Jardim Lourdes, enquanto os títulos de regularização foram entregues no Parque Ecológico do Tietê, na Vila Santo Antônio.

Veja fotos do evento





Entenda a iniciativa

O Casa Paulista é uma iniciativa do governo estadual para facilitar o acesso à moradia a famílias em situação de vulnerabilidade. Além da construção de novos imóveis, o programa prevê a melhoria da infraestrutura urbana e a criação de espaços comunitários.





Já os títulos de regularização fundiária urbana, concedidos pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), garantem a legalização de terrenos e propriedades, para que as famílias tenham mais segurança jurídica.