Reprodução/ GILSON ABREU/ AEN-PR Tempo instável provocado por frente fria atinge o Sul e o Sudeste do Brasil

Uma frente fria avança pelo Brasil e provoca chuva e tempo instável em diferentes regiões do Sul e Sudeste do país. As projeções são da MetSul Meteorologia.

No Sul, a instabilidade permanece com maior impacto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Já no Sudeste, a cidade de São Paulo entra em um período de frequência maior de precipitações entre o fim de outubro e o início de novembro.

Veja também: Nova frente fria provoca chuva em 9 estados no início da semana

Sul do Brasil: chuvas frequentes e volumes elevados

O sistema de ar frio já alcançou o Sul durante o fim de semana provocando chuva nos três estados, e agora tende a ficar semi-estacionário, mantendo o tempo instável.

A situação será reforçada por uma nova massa de ar frio que avança da Argentina entre hoje e amanhã e, ao se combinar com a umidade já presente na região, deve intensificar a instabilidade.

Com isso, o Sul terá vários dias de chuva e garoa, embora a precipitação não seja contínua ou uniforme em todas as localidades.

De acordo com a Metsul, nesta segunda-feira (27), a chuva será mais presente em Santa Catarina e no Paraná, além do Norte do Rio Grande do Sul, ainda que de forma irregular. No Leste gaúcho, também podem ocorrer precipitações isoladas, mas em poucos pontos.

Com a chegada do ar mais frio, a instabilidade deve ganhar força entre terça (28) e quarta-feira (29), com chuva em uma maior quantidade de municípios, embora o Sul do Rio Grande do Sul deva permanecer com tempo mais seco.





Durante a quarta, a expectativa é de chuva em grande parte da região, especialmente no Leste, enquanto áreas próximas à fronteira com a Argentina têm menor chance de precipitação.

Entre quinta (30) e sexta-feira (31), a instabilidade deve perder força, com chuva mais pontual, atingindo áreas específicas do Paraná e regiões leste de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

No sábado (1), porém, o cenário muda novamente: a instabilidade retorna com mais intensidade, provocando chuva nos três estados, com destaque para o Paraná, onde os acumulados podem ser mais elevados.

Ao longo da semana, a precipitação tende a ser mal distribuída, alternando momentos de sol com períodos de maior nebulosidade e chuva passageira.

Por isso, os volumes devem variar bastante entre as regiões. As projeções indicam que Santa Catarina e Paraná terão os maiores acumulados, podendo ultrapassar os 100 mm em alguns pontos.

No Rio Grande do Sul, os maiores acumulados devem ocorrer no Litoral Norte e regiões próximas à divisa com Santa Catarina.

São Paulo e Sudeste: tempo instável entre fim de outubro e começo de novembro



No Sudeste do país, a cidade de São Paulo entra em uma fase de tempo instável que deve garantir dias de chuva entre o fim de outubro e o início de novembro.

A frente fria que chega à capital nesta segunda-feira (27) aumenta a nebulosidade ao longo da tarde, com possibilidade de chuva principalmente à noite.

Já na terça-feira (28), o sistema frontal provoca um dia com muitas nuvens e a chuva pode ocorrer a qualquer hora do dia. Os períodos de precipitação serão intercalados com alguns momentos sem chuva, mas, no geral, a terça será de instabilidade.

Na quarta-feira (29), mais um dia de abundante nebulosidade na cidade de São Paulo e outra vez com possibilidade de chuva e garoa. Os volumes podem ser mais altos que no dia anterior.

Na quinta-feira (30), o tempo segue fechado na capital paulista, com muitas nuvens e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Com o avanço do ar mais frio, a tarde deve ser muito amena para o fim de outubro.

A sexta-feira (31) deve apresentar uma trégua parcial: a nebulosidade diminui e podem surgir aberturas de sol, mas ainda há chance de chuva rápida e isolada, embora bem menor que nos dias anteriores.

No entanto, o fim de semana volta a ser marcado por instabilidade, com retorno da chuva no sábado (1) e previsão de muita nebulosidade no domingo (2), quando a possibilidade de precipitação segue elevada.

A tendência de vários dias chuvosos continua na próxima semana, com períodos de melhora apenas temporários, em que o sol aparece entre nuvens.

Segundo a Metsul, essa mudança no padrão do tempo é típica para a época do ano: a estação seca chega ao fim e São Paulo se aproxima do pico do período chuvoso, que ocorre entre dezembro e março.

As médias de precipitação na estação do Mirante de Santana do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) são de: 83,3 mm em setembro, 127,2 mm em outubro e 143,9 mm no mês de novembro.