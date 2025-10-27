Reprodução/ Motiva CCR Desmonte de rochas na Serra das Araras (RJ)

A Serra das Araras (RJ) vai bloquear a passagem no km 225, sentido São Paulo, durante os dias 27 a 30 deste mês, para a realização de desmontes de rochas que integram a etapa atual das obras na localidade.

O projeto que promete dar mais fluidez ao tráfego e reduzir o tempo de viagem entre os motoristas que se deslocam entre São Paulo e Rio de Janeiro.

Quando acontece?

De acordo com a Motiva CCR, a concessionária realiza o processo de desmonte já nesta semana. O período segue entre esta segunda-feira (27) e quinta-feira (30), sempre no horário da tarde, das 13h às 15h.





Durante a atividade, e por questões de segurança, a pista de subida, sentido São Paulo, será bloqueada na altura do km 225, em Paracambi. Já na pista de descida, sentido Rio de Janeiro, não haverá alterações, ou seja, o tráfego segue normal.

A Motiva CCR reforça a importância de os motoristas planejem suas viagens com antecedência, além de ficarem atentos à sinalização e respeitarem os limites de velocidade durante o trajeto.