Reprodução/ Metsul Meteorologia/ BOX3TV Raio atinge o Rio Uruguai

Uma câmera registrou o exato momento em que um raio nuvem-solo atingiu as águas do Rio Uruguai, na divisa entre Uruguaiana (Brasil) e Paso de los Libres (Argentina), durante o forte episódio de instabilidade que ocorreu nesta sexta-feira (24). As informações são da Metsul Meteorologia.

O fenômeno foi provocado pela formação de áreas de instabilidade pré-frontais no Oeste do Rio Grande do Sul, que trouxe chuva e descargas elétricas para a região. Os acumulados foram, em sua maioria, baixos, mas houve registros mais elevados de forma isolada.

A instabilidade observada nesta sexta, porém, é apenas o início de um cenário mais intenso previsto para o estado. Com o avanço de uma frente fria neste sábado (25), o Rio Grande do Sul pode enfrentar um período instavel de chuvas e temporais.

Já durante a madrugada e a manhã de sábado, áreas do Oeste gaúcho voltarão a registrar instabilidade. Ao longo do dia, a frente fria avança, levando chuva para grande parte do território.

As localidades ao Norte e Nordeste do estado, como Alto Uruguai, Serra, Aparados da Serra e Litoral Norte, devem sentir a mudança no tempo apenas no domingo (26).

Na região Sul e no Centro do estado, a chuva alcança parte das cidades ainda no turno da manhã. Na Grande Porto Alegre, o sábado deve começar com calor e abafado, mas o tempo se deteriora no fim da tarde ou à noite, com certa instabilidade.