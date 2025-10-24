Reprodução/X Equipes da concessionária CCR RioSP, responsável pela administração da rodovia, trabalham na limpeza e na avaliação das condições do asfalto

Um acidente envolvendo um caminhão-tanque e um carro de passeio interditou completamente os dois sentidos da Rodovia Rio-Santos (BR-101) na altura do km 428, próximo a Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

O caso ocorreu por volta das 20h desta sexta-feira (24) e resultou na morte de uma pessoa, ainda sem identificação divulgada pelas autoridades.

A colisão frontal provocou explosões secundárias e vazamento de combustível, o que levou as equipes de emergência a isolarem a área.

O Corpo de Bombeiros atua desde a noite de sexta-feira no controle das chamas e na contenção do vazamento.

Segundo informações preliminares, o caminhão transportava combustível de tipo ainda não especificado.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) assumiu o gerenciamento do tráfego e abriu inquérito para apurar as causas da batida.

Até o momento, não há confirmação sobre o número de feridos nem sobre quantas pessoas estavam nos veículos no momento da colisão.

Equipes da concessionária CCR RioSP, responsável pela administração da rodovia, trabalham na limpeza e na avaliação das condições do asfalto.

A empresa informou que a interdição total permanece devido ao risco de incêndio e à necessidade de verificar possíveis danos estruturais na pista.





Vazamento de combustível

Embora a concessionária recomende que os motoristas busquem rotas alternativas, não foram detalhadas as opções de desvio até o momento.

O vazamento de combustível também levantou preocupação ambiental na região. Técnicos foram mobilizados para avaliar o risco de contaminação do solo e de cursos d’água próximos ao local.

A liberação da Rio-Santos ainda não tem previsão, já que as equipes de segurança e limpeza afirmam que a complexidade da operação impede a retomada do tráfego até que seja garantida a estabilidade da área.