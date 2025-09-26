Marcela Gonzaga/ Portal iG A previsão aponta predomínio de sol no Centro-Sul e condições de baixa umidade no interior do país

O final de semana será marcado por tempo estável e temperaturas acima da média histórica de setembro em várias regiões do Brasil.

A previsão aponta predomínio de sol no Centro-Sul e condições de baixa umidade no interior do país, enquanto a influência de um possível início de La Niña favorece chuvas isoladas no Sul e em trechos do litoral.

Norte

O cenário será de sol com nebulosidade variável em razão da umidade amazônica. No noroeste do Amazonas, há previsão de chuvas isoladas com volumes baixos, entre 10 e 20 milímetros.

Em Manaus, a temperatura deve variar de 22°C a 32°C no sábado (27) e de 23°C a 33°C no domingo (28), com chances reduzidas de precipitação. A umidade relativa ficará entre 70% e 80%.

Nordeste

Região terá predomínio de ar seco no interior, com chuvas rápidas apenas no litoral, associadas a ventos costeiros. Em Fortaleza, a previsão é de mínima de 22°C e máxima de 30°C no sábado, com 20% a 30% de chance de chuva leve de até 5 milímetros.

No domingo, o tempo será de céu claro a parcialmente nublado, com variação entre 23°C e 31°C. Há possibilidade de rajadas de vento moderadas de até 40 km/h no litoral e de umidade inferior a 40% no sertão.





Centro-Oeste

Na região, o calor será predominante, com tempo seco característico do fim do inverno. Brasília terá mínima de 20°C e máxima de 32°C no sábado, e de 21°C a 33°C no domingo. Em algumas áreas do Tocantins, a temperatura pode superar os 35°C.

Embora haja risco de tempestades isoladas no Mato Grosso e em Goiás, a chance de chuva permanece baixa. A umidade relativa pode cair para 30% em áreas abertas, ampliando o risco de incêndios.

Sudeste

A região deve registrar melhora no tempo após instabilidades recentes. São Paulo terá mínima de 12°C e máxima de 23°C no sábado, chegando a 25°C no domingo.

No Rio de Janeiro, a variação será de 19°C a 26°C no sábado, enquanto em Minas Gerais os termômetros devem marcar entre 15°C e 28°C no domingo. Não há previsão de chuva, mas ventos moderados de até 30 km/h podem ocorrer no litoral.

Sul

A previsão indica instabilidade no sábado, com chuva isolada no litoral e no interior oeste. Porto Alegre terá mínima de 10°C e máxima de 20°C, enquanto em Florianópolis a chance de chuva varia de 50% a 100%, com temperaturas entre 15°C e 22°C. Em algumas áreas, os acumulados podem chegar a 25 milímetros.

No domingo, a tendência é de melhora, com Porto Alegre registrando 10°C de mínima e 23°C de máxima e baixa probabilidade de chuva. O litoral pode ter ventos moderados de até 40 km/h.