Reprodução/Pexels Frente fria deve trazer nova mudança de tempo em cinco estados.

Uma frente fria deve avançar pelo Sul do Brasil no fim de semana e levar instabilidade também para o Centro-Oeste e o Sudeste no começo da próxima semana, de acordo com a MetSul.

Essa frente fria não é comparável a que atuou entre os dias 21 e 22 desse mês, com chuva volumosa, tempestades severas e tornados.

Desta vez, o sistema frontal deve ser bem menos intenso e não terá massa de ar frio significativo na retaguarda nem massa de ar muito quente à frente, cenário que costuma potencializar a severidade do tempo.

Com isso, espera-se uma mudança de tempo normal com chuva e baixo risco de tempestades fortes, embora não se possa descartar um ou outro temporal isolado. Quedas acentuadas de temperatura como as registradas no Sul do Brasil no começo da semana também não são esperadas.

A frente fria chega pelo Sul do Brasil

A partir de sábado (27), o tempo começa a mudar no Rio Grande do Sul. O sol aparece entre nuvens durante boa parte do dia, mas a nebulosidade tende a aumentar bastante. Pode chover em alguns pontos mais a Oeste, mas na maior parte do estado a previsão indica que a chuva deve ocorrer entre a tarde e a noite, com possibilidade de pancadas de moderada a forte intensidade em pontos do Oeste.





No sábado, áreas do Nordeste do Rio Grande do Sul, como o Litoral Norte e parte da Serra, devem permanecer sem chuva. Em Porto Alegre, o dia terá sol entre nuvens com aumento gradual da nebulosidade. A previsão indica chance de chuva apenas no fim da noite. Caso contrário, a instabilidade deve chegar apenas no começo do domingo.

O domingo irá começar chuvoso nas metades Norte e Leste do estado, mas no Oeste o tempo já estará firme. Ao longo do dia, a instabilidade deve diminuir na maioria das cidades gaúchas e o sol aparece entre nuvens. No entanto, o Norte e Nordeste do estado podem ocorrer chuvas isoladas à tarde intercaladas com aberturas de sol e momentos de maior nebulosidade.

Santa Catarina vai ter um domingo chuvoso em todas as regiões do estado, com volumes maiores entre o Oeste e o Meio-Oeste. No Nordeste do estado, a precipitação tende a ser irregular e acompanhando a medida que a frente fria perde força.

No Paraná, a instabilidade também avança no domingo, com a possibilidade de chuva em diversas áreas, especialmente no Oeste, Sul e Centro do estado.

Centro-Oeste e Sudeste terão chuva no início da semana

A frente fria que avança pelo país também deve provocar mudanças no tempo de estados do Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil.

No domingo, pode chover em áreas do Mato Grosso do Sul, mas a instabilidade maior é indicada para o começo da segunda-feira (28), com maior concentração em municípios do Sul do estado.

Na segunda-feira, a frente fria deve provocar o aumento da nebulosidade e pancadas de chuva em diversas regiões de São Paulo. No entanto, as precipitações tendem a ser irregulares, portanto, nem todos os municípios registrarão a instabilidade.