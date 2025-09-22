Reprodução Régis Bittencourt ficou lenta por causa da chuva

A rodovia Régis Bittencourt registrou lentidão no sentido São Paulo nesta segunda-feira (22). O congestionamento se estendeu do km 286 ao km 279, de acordo com a concessionária que administra a via.

A retenção foi causada pelo alto fluxo de veículos, somado à chuva que atinge pontos alternados do trajeto.

O temporal que atingiu a capital e a Região Metropolitana também impactou a movimentação na rodovia.

Na Régis Bittencourt, motoristas enfrentaram filas e tráfego lento durante a tarde, em meio à instabilidade do tempo. Equipes de monitoramento seguem acompanhando as condições da pista.





Chuva em São Paulo

A Defesa Civil informou que uma linha de instabilidade deixou a Grande São Paulo e avançou em direção ao Litoral Norte e ao Vale do Paraíba, mantendo deslocamento rápido e provocando rajadas intensas de vento.

Um alerta severo foi emitido para o Vale do Paraíba. Entre domingo (21) e segunda (22), oito pessoas ficaram feridas no estado em decorrência das ocorrências provocadas pelas chuvas fortes e pela ventania.