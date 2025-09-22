FreePik Defesa Civil emite alerta para frente fria com ventos e chuva

A Defesa Civil de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, emitiu um alerta para pancadas de chuva acompanhadas de vendavais. A instabilidade foi provocada pela chegada de uma frente fria nesta segunda-feira (22), e atinge outras cidades do estado.

O boletim da Defesa Civil aponta a possibilidade de pancadas de chuva entre 20 e 30 milímetros, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, até às 8h desta terça-feira (23).

As informações do alerta da Defesa se assemelham aos avisos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que publicou alertas de "perigo" para tempestades e para declínio de temperaturas.

Recomendações

O órgão recomendou à população que evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou próximo a córregos e ribeirões.

Além disso, é importante não atravessar ruas alagadas, não permitir que crianças brinquem em enxurradas e não se abrigar nem estacionar veículos debaixo de árvores.

A atenção deve ser redobrada em áreas de encostas e morros, e em caso de cabos elétricos rompidos, a população deve acionar a Cemig pelo 116 ou a Defesa Civil pelo 199.

Se forem observadas rachaduras em imóveis ou fendas no terreno, a Defesa Civil também deve ser comunicada. Durante a ocorrência de raios, a recomendação é evitar áreas abertas e não utilizar equipamentos elétricos.

Como receber os alertas

Moradores de Belo Horizonte podem se cadastrar para receber avisos da Defesa Civil sobre chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos e risco de deslizamentos via WhatsApp.

Para receber os avisos por SMS, é preciso enviar o CEP da rua para o número 40199 (serviço gratuito).





Também é possível acompanhar o trabalho da Defesa Civil via Instagram, Facebook, X e canal público no Telegram. Todos podem ser encontrados pelo usuário @defesacivilbh.