Prefeitura de Soledade Soledade enfrentou forte chuva no RS

Entre o final da sexta-feira (19) e o domingo (21), o Rio Grande do Sul registrou chuvas intensas, rajadas de vento e granizo que afetaram ao menos 26 municípios, segundo relatórios da Defesa Civil estadual e do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A passagem do temporal provocou destelhamentos de residências, alagamentos, queda de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e prejuízos em lavouras.

O Inmet emitiu alertas de severidade para temporais, incluindo alerta vermelho, destacando rajadas de vento superiores a 90 km/h em algumas regiões e acumulados de chuva que ultrapassaram 140 mm, como registrado em Porto Vera Cruz.

Entre os danos estruturais, mais de 100 residências foram afetadas por ventos e granizo, com a Defesa Civil distribuindo lonas em áreas atingidas.

Em Santa Maria, bairros como Lídia, Parque Pinheiro Machado e Santa Marta registraram alagamentos que também causaram infiltrações na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) local.

Árvores caíram em vias públicas, postes foram danificados e algumas estradas ficaram temporariamente bloqueadas.

Os impactos agrícolas foram registrados em Porto Xavier e Arroio do Tigre, com granizo provocando prejuízos em lavouras e galpões.

Em Torres e Nova Prata, a queda de granizo também atingiu residências. Pelo menos 21 pessoas ficaram desalojadas em 18 municípios, sem registros de óbitos.

Entre as cidades com registros de estragos, Erechim apresentou 10 residências destelhadas e quatro árvores caídas, com rajadas de vento de até 98 km/h. Em David Canabarro, cinco casas e uma escola municipal foram danificadas.

Vanini registrou 17 residências atingidas por vento e granizo, enquanto Porto Xavier teve 14 casas e lavouras afetadas. Soledade contabilizou 15 casas destelhadas no bairro Expedicionário.

Na Serra, Guaporé registrou danos em residências e estruturas, com granizo durante a madrugada. No Vale do Rio Pardo, Arroio do Tigre teve estragos em galpões e lavouras, e Segredo registrou danos em moradias, com lonas distribuídas. Na região Central, Santa Maria enfrentou alagamentos e infiltrações em unidade de saúde.

Na Fronteira Oeste, Alegrete registrou 121 mm de chuva, granizo e rajadas de 69 km/h, com prejuízos em veículos e árvores. Uruguaiana acumulou 98 mm de chuva, com vento e granizo.

Quaraí teve rajadas de 86 km/h, e São Gabriel registrou ventos de 70 km/h com alagamentos e quedas de árvores. Maçambará também registrou danos em telhados, com lonas entregues à população.





Chuva no litoral

No Litoral Norte, Tramandaí teve 10 residências atingidas, e Torres registrou granizo intenso e duas casas destelhadas.

Arroio Grande, no Sul, registrou queda de árvores, granizo e danos em veículos e postes. No Vale do Sinos, Araricá teve uma residência totalmente destelhada e danos em duas outras.

Outros municípios com registros de estragos incluem Gentil, Marau, Santo Ângelo, Tapejara, Bom Retiro do Sul, Ibarama, Lagoa Vermelha, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul e Sobradinho, onde foram contabilizados 125 mm de chuva acumulada.