Marcello Casal Jr/Agência Brasil Com a mudança de clima, chuvas podem ocorrer ainda hoje

A semana começa com tempo instável e chuva em todas as regiões do Rio Grande do Sul, após um fim de semana marcado predominantemente por sol. A previsão indica que a instabilidade deve se intensificar com a formação de uma frente fria. As informações são do Metsul Meteorologia.

Uma área de baixa pressão atmosférica avançou do Nordeste da Argentina para o estado do Rio Grande do Sul, provocando instabilidade no tempo desde o começo desta segunda-feira (8).

Como consequência, uma frente fria se organiza a partir desse centro de baixa pressão e deve avançar pelo estado entre a tarde e a noite desta segunda, estendendo os efeitos até a manhã de terça-feira (9).

O sistema frontal deve se deslocar e atingir também Santa Catarina e Paraná entre hoje e amanhã, provocando chuva nas regiões, sobretudo durante a madrugada e início da manhã de terça-feira, antes de seguir para o Norte do país.

De acordo com dados de estações do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres no Rio Grande do Sul, até o fim da manhã desta segunda-feira os volumes registrados no estado foram de 36 mm em Uruguaiana, 34 mm em Livramento e Bagé, 30 mm em Rosário do Sul, 29 mm em Dom Pedrito, 27 mm em Rosário do Sul, 25 mm em Porto Lucena, 22 mm em Piratini, 21 mm em São Gabriel e 20 mm em Campina das Missões e Porto Vera Cruz.









Intensificação das chuvas

A frente fria deve se intensificar entre a tarde e a noite desta segunda no Oeste e Sul do estado gaúcho, e se deslocando para o Norte. Com isso, a tendência é de aumento das precipitações entre a tarde e a noite de terça-feira.

No geral, a maior parte das cidades terá chuva fraca a moderada, mas existe a possibilidade de pancadas fortes em pontos isolados durante o avanço da frente fria.

Em Porto Alegre, o tempo já se encontra instável, mas a previsão indica outras mudanças nas próximas horas. A tarde deve seguir com instabilidade e a tendência é de aumento das precipitações entre a noite desta segunda e a madrugada de terça-feira, com possibilidade de pancadas mais fortes em alguns momentos.

De acordo com a MetSul, o risco de temporais é considerado baixo. Caso ocorram, serão fenômenos localizados. No geral, a expectativa é de chuva sem registros de tempo severo na maior parte do estado.

A partir de terça-feira (9), as condições começam a melhorar.

O dia inicia com chuva em várias regiões, principalmente no Norte e Nordeste do Rio Grande do Sul, mas um centro de alta pressão avança ao longo do dia, trazendo tempo firme para grande parte do estado e restante do Sul do Brasil, especialmente entre a tarde e a noite.

Próximo ao litoral, ainda pode ocorrer instabilidade isolada e passageira.