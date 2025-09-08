Reprodução TH Joias em foto ostentando dinheiro

A operação conjunta das polícias Federal e Civil do Rio de Janeiro resultou, neste fim de semana, na prisão de 15 pessoas, entre elas o deputado estadual Thiego Raimundo de Oliveira Santos, conhecido como TH Joias. Apontado como peça-chave do Comando Vermelho, ele é acusado de usar o mandato parlamentar para lavar dinheiro, intermediar negociações de armas e repassar informações privilegiadas sobre ações policiais.

De acordo com os investigadores, TH transitava com desenvoltura entre os corredores da Assembleia Legislativa e os bastidores do crime. Em vídeos interceptados, aparece deitado em uma cama coberta por cédulas de reais e dólares ou em encontros com traficantes em que é apresentado como “o teu, o meu, o nosso deputado” . Em tom de deboche, chega a perguntar: “Tô bonito?”. Para a Polícia Federal, ele era “a facção criminosa vestida de terno, subindo em palanques”.

A ligação de TH com o tráfico começou antes da política. Herdou do pai o ofício de joalheiro, que teria servido como fachada para movimentar recursos ilícitos. De acordo com a polícia, TH passou a intermediar vendas de fuzis e munições. Em um dos vídeos ao qual as autoridades teve acesso, TH negocia com Gabriel Dias de Oliveira, conhecido como "Índio do Lixão".

"Eu me dou com os monstros da facção, cara. Eu movimento dinheiro do homem mais procurado do Comando Vermelho", afirmou Índio, referindo-se a "Pezão", chefe do tráfico no Complexo do Alemão.

Essa, porém, não é a primeira vez que TH ficou frente a frente com a Justiça. No ano de 2017, o deputado foi condenado por lavagem de dinheiro, intermediação de armas e drogas e cooptação de policiais por 15 anos. Naquela ação, porém, TH cumpriu apenas 10 meses antes de recorrer em liberdade. À época, o Ministério Público tentou barrar a sua candidatura, mas a tentativa não foi realizada por detalhes.

Após a operação policial, TH perdeu o mandato e foi expulso do MDB, seguindo como suplente.

