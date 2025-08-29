Reprodução/ Pixabay Ciclone

O inverno de 2025 no Brasil tem se destacado pela ocorrência de ciclones extratropicais com intensidade e frequência acima do habitual. Agosto foi marcado por sucessivos ciclones, com maior incidência na região Sul.

Embora não tenha a mesma recorrência de furacões observada em outras partes do mundo, o país já enfrentou episódios de ciclones capazes de causar prejuízos significativos.

Esses eventos, caracterizados por ventos fortes e chuvas volumosas, deixaram rastros nas localidades afetadas e reforçam a necessidade de atenção para os impactos e evoluções desses fenômenos.

Relembre os ciclones que já passaram pelo Brasil:

Ciclone (2009)

Em novembro de 2009, um ciclone extratropical afetou Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com ventos de até 120 km/h, provocou mortes e prejuízos significativos, sobretudo na agricultura. O evento trouxe à tona a fragilidade de áreas rurais frente a desastres climáticos.





“Ciclone Bomba” (2020)



Popularmente conhecido como "ciclone bomba", este fenômeno subtropical atingiu Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul em julho de 2020. Os ventos chegaram a 120 km/h, causando a morte de pelo menos 10 pessoas e deixando milhares de desabrigados.

Ciclone Yakecan (2022)

Batizado oficialmente, o Yakecan atingiu o Rio Grande do Sul e Santa Catarina em maio de 2022. Seus ventos chegaram a 110 km/h, mas o que mais impactou a população foi a queda brusca da temperatura.

Em algumas cidades, a sensação térmica chegou a -15°C, e em áreas mais altas a ação do ciclone causou precipitação de inverno em forma de neve e chuva congelada.

Ciclone extratropical (2023)

Este ciclone extratropical ocorreu em julho de 2023 e ficou marcado pelas enchentes históricas em diversas cidades do Rio Grande do Sul.

Com 16 mortes confirmadas, o fenômeno demonstrou como a combinação de ventos fortes e chuvas intensas pode se transformar em um desastre de grandes proporções. Diversas pessoas foram atingidas e ficaram desalojadas devido a destruição em várias cidades.

Ciclone extratropical (2023)



Considerado um dos mais fortes já registrados no Sul do Brasil, este ciclone extratopical que ocorreu em setembro de 2023 provocou chuvas torrenciais e ventos acima de 120 km/h, resultando em enchentes severas e mais de 40 mortes.

Ciclone extratropical (2024)

Em julho de 2024, mais um ciclone extratropical castigou o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Além dos ventos intensos e da queda de energia em várias cidades, o evento agravou as enchentes que já ocorriam na região.



