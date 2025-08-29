Reprodução/ EPR Via Mineira BR-040

Um grave acidente envolvendo duas carretas interditou a BR-040 , em Conselheiro Lafaiete (MG), na tarde desta sexta-feira (29).

A colisão ocorreu por volta das 14h27, no km 642,9 da rodovia, segundo informações da concessionária EPR Via Mineira.

Com o impacto, o motorista de um dos veículos morreu no local. A EPR Via Mineira lamentou a morte do condutor e manifestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima.

O condutor da outra carreta foi socorrido e encaminhado a um hospital da região.

Equipes da concessionária atuam no local com viaturas de inspeção, guinchos e ambulância, além do apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A EPR informou que os trabalhos seguem em andamento para liberar a pista com segurança e que o trecho afetado está devidamente sinalizado.

A concessionária ainda alerta para que os motoristas que passam pela região redobrem a atenção.

Para informações e suporte, os usuários podem entrar em contato com o canal de atendimento da concessionária, disponível 24 horas, pelo número 0800 003 1040.





BR-040

A BR-040 é uma das rodovias mais importantes do país, ligando Brasília (DF) ao Rio de Janeiro (RJ), passando também por Minas Gerais e Goiás. Com mais de 1.100 quilômetros de extensão, ela desempenha papel estratégico tanto para o transporte de cargas quanto para a mobilidade de passageiros.

O trecho mineiro, que vai de Juiz de Fora a Belo Horizonte e segue em direção a Brasília, concentra intenso tráfego de veículos pesados e possui diversos pontos perigosos, como por exemplo a Curva do Ribeirão do Eixo.

O fluxo elevado de caminhões e carretas nesse trecho aumenta os riscos de acidentes graves, como o registrado nesta sexta-feira (29) em Conselheiro Lafaiete.

Além da relevância econômica, a BR-040 também é bastante utilizada por turistas, pois conecta cidades históricas de Minas Gerais, como Ouro Preto, Congonhas e Tiradentes a importantes destinos do Rio de Janeiro.

É importante destacar que os motoristas que trafegam pela rodovia devem sempre adotar medidas de segurança, como respeitar os limites de velocidade, manter distância segura entre os veículos e redobrar a atenção em trechos de maior fluxo.

Além disso, a fiscalização constante por parte das autoridades e da concessionária é fundamental para reduzir o número de acidentes e garantir a segurança de quem faz uso da BR-040.



