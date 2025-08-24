Reprodução/X Temperaturas caem no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul (RS) voltou a registrar neste domingo (24) temperaturas negativas. Após nove dias sem mínimas abaixo de zero, a massa de ar frio trouxe geadas e reforçou a previsão de que o frio persistirá no estado ao longo da semana.

De acordo com o Metsul Meteorologia, as estações meteorológicas automáticas indicaram que Herval foi o município mais gelado do dia, com -1,2 °C. Em Santana do Livramento, a mínima chegou a -0,7 °C, enquanto Pedras Altas registrou -0,2 °C.

Com isso, o estado soma 51 dias com temperaturas negativas em 2025: foram três em abril, seis em maio, 17 em junho, 16 em julho e, até agora, nove em agosto.

As próximas madrugadas tendem a ser ainda mais frias. Para esta segunda-feira (25), a expectativa é de novas marcas negativas na região Sul, enquanto na terça (26) o frio deve avançar para áreas do Norte e Noroeste gaúcho, favorecido pelo tempo mais aberto.









A capital, Porto Alegre, que amanheceu hoje com 8 °C, terá mínimas semelhantes amanhã, mas a terça-feira será mais gelada, com previsão de 6 °C a 7 °C no início do dia. À tarde, no entanto, a temperatura pode chegar a 20 °C, indicando certa elevação com a presença do sol.

As geadas, que já foram observadas neste domingo em pontos do Oeste e Sul do estado, devem se intensificar e atingir um maior número de municípios entre segunda e terça-feira. Na quarta-feira (27), o frio começa a perder força, reduzindo também as geadas.

A data de hoje também remete a um episódio de 1984, em Porto Alegre, onde diversas cidades gaúchas registraram neve sob o efeito de uma massa de ar frio intensa — bem mais forte do que a atual.