O Inmet recomenda precauções em caso de rajadas de vento





O Inmet ( Instituto Nacional de Meteorologia ) emitiu um alerta de tempestades com possibilidade de granizo para as regiões de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. O alerta é válido até as 23h59 de sexta-feira (27) e prevê chuvas intensas , granizo e ventos fortes , que podem alcançar velocidades de 40 a 60 km/h.

O aviso inclui 613 municípios, com destaque para São Paulo, abrangendo cidades como Ribeirão Preto, Sorocaba e Campinas. Áreas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná também estão sob o alerta.

O Inmet recomenda precauções em caso de rajadas de vento, como evitar se abrigar sob árvores e estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda.

Também é aconselhado não usar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante a tempestade.





Cuidados

Em caso de fortes chuvas, é importante adotar algumas medidas para garantir a segurança pessoal e de propriedades.

Evite áreas de risco, como encostas e locais sujeitos a deslizamentos ou inundações, e não tente atravessar ruas alagadas, seja a pé ou de carro.

Acompanhe a previsão do tempo e siga os alertas meteorológicos, buscando sempre abrigo em locais seguros em caso de tempestades. Desligue aparelhos elétricos da tomada para evitar curtos-circuitos ou danos por descargas elétricas.

Além disso, faça a manutenção preventiva de telhados, calhas e sistemas de escoamento para evitar entupimentos e alagamentos dentro de casa.

Durante a chuva, busque abrigo seguro, evitando áreas abertas, como praias e campos, e não se proteja debaixo de árvores ou próximo a postes.

