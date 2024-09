Bruno Peres/Agência Brasil Rua alagada no Rio Grande do Sul

As fortes chuvas que assolam o Rio Grande do Sul nesta semana causaram estragos em 48 municípios, afetando 29 mil pessoas, segundo o último balanço da Defesa Civil. Além disso, seis cidades decretaram emergência . São elas: Porto Alegre, Camaquã, Santa Cruz do Sul, Dom Pedrito, Rio Grande e Pelotas.

Em Porto Alegre , as ruas alagadas em diferentes regiões da cidade lembra o cenário de cinco meses atrás. De acordo com a prefeitura, o sistema de drenagem não foi suficiente para conter a chuva.

"Tínhamos achado que a água estava mais baixa do que realmente estava. Acho que o carro tinha algum controle de proteção ali que se desligou", relata.

Em Camaquã , a BR-116 foi destruída pelo impacto das águas. Além disso, os ventos a mais de 100 km/h deixaram casas e comércios destelhados.

Em Santa Cruz do Sul , o Rio Pardinho atingiu a cota de inundação e a Defesa Civil orientou os moradores a deixarem suas casas.

Moradores de Dom Pedrito também tiveram suas casas invadidas pelas águas do Rio Santa Maria, que subiu 3 m e mais de 20 famílias precisaram procurar abrigo. O mesmo aconteceu em Rio Grande, com o transbordamento dos riachos.

Em Pelotas , as barragens localizadas no bairro Passo do Salto representavam risco de ruptura, e com isso os moradores da região foram orientados a deixarem suas casas. Além disso, outras regiões da cidade foram alagadas, como o bairro Farroupilha.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .