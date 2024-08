Paulo Pinto/Agência Brasil Frio chegará ao Brasil neste fim de semana





A partir desta quinta-feira (8), uma frente fria está chegará sobre o Centro-Sul do Brasil e deve atingir o Sudeste e o Centro-Oeste até o fim da semana. Este fenômeno meteorológico trará uma queda abrupta nas temperaturas e a possibilidade de geadas e chuva congelada nas áreas de maior altitude do Sul.

No Centro-Sul do Brasil, são esperadas geadas amplas e temperaturas negativas, especialmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O Sudeste enfrentará um frio intenso, com a possibilidade de recordes de baixas temperaturas.

No Centro-Oeste, o frio será acompanhado de baixa umidade, com temperaturas mais baixas previstas para o Mato Grosso do Sul.

Em relação às chuvas, o Sul deve experimentar precipitações frequentes e a possibilidade de neve em áreas elevadas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

No Sudeste, o início da frente fria trará chuvas e garoas, mas o tempo deve se tornar mais seco e frio intenso ao longo do fim de semana. Por outro lado, no Norte e Nordeste, as chuvas serão irregulares, com baixa probabilidade de precipitações significativas.

Frente fria nas capitais

As capitais também sentirão os efeitos desta frente fria. Em São Paulo, o frio será notável a partir de quinta-feira, com possibilidade de garoa e mínimas que podem chegar a 7°C.

Belo Horizonte experimentará frio a partir de 11 de agosto, com mínimas variando entre 12°C e 15°C.

Porto Alegre e Curitiba enfrentarão frio intenso a partir de 8 de agosto, com mínimas abaixo de 5°C e possibilidade de neve.

Em Campo Grande e Cuiabá, a mudança brusca de temperatura levará a mínimas de 10°C a 15°C, com máximas variando bastante.





Geadas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para a queda de temperatura e baixa umidade em várias regiões. A MetSul indicou a possibilidade de neve e geadas amplas, especialmente nas serras do Sul.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.