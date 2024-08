Paulo Pinto/Agência Brasil Frio em São Paulo

Uma nova frente fria deve chegar nesta semana e deve afetar principalmente a região Sul e Sudeste. O ar frio chega na noite de quarta-feira, (7) e vai provocar uma virada no tempo já na madrugada e manhã da quinta-feira (8), segundo a Climatempo.

O frio começa primeiro na Região Sul e deve avançar ao longo da sexta-feira (09), também sobre o Sudeste.



A semana que começa quente e seca em grande parte do país, mas vai terminar com uma queda mais fria entre a sexta e o final de semana.



Na quinta-feira (8), com a chegada de uma massa de ar polar e a alta umidade no ambiente, é possível que ocorram precipitações invernais em algumas cidades do sul do Rio Grande do Sul, especialmente nas regiões próximas à fronteira com o Uruguai. Embora a probabilidade seja baixa, não deve ser completamente descartada.

A massa de ar frio vai passar pelo Mato Grosso do Sul entre quinta e sexta-feira, o que deixa Ponta Porã, Porto Mortinho, Corumbá com a sensação de frio durante a semana.

Na sexta-feira (09), o frio chega em São Paulo ao longo do dia. Com o deslocamento da frente fria e a circulação de ventos transportando mais umidade do mar, há a possibilidade de chuva no sul e leste do estado, inclusive no litoral.

Ainda, segundo a Climatempo, as temperaturas devem se manter mais baixas no segundo final de semana de agosto.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.