Reprodução/TV Globo Outono teve altas temperaturas





O outono de 2024 no Brasil apresentou um comportamento climático atípico, com temperaturas registrando até 5°C acima da média histórica para a estação. Esse fenômeno se deve a uma combinação de fatores meteorológicos, incluindo a influência dos fenômenos El Niño e La Niña, além da presença de uma massa de ar seco e veranicos em várias regiões do país.

O fenômeno El Niño, caracterizado pelo aquecimento anômalo das águas do Oceano Pacífico, teve um papel crucial na configuração climática do outono de 2024. Este aquecimento criou uma zona de alta pressão no Atlântico, o que impediu a entrada de frentes frias no território brasileiro.

Como resultado, as temperaturas permaneceram elevadas durante a maior parte da estação. Concomitantemente, houve uma lenta transição para o fenômeno La Niña, que normalmente traz temperaturas mais baixas.

No entanto, essa transição gradual permitiu a continuidade das temperaturas elevadas mesmo após o término do El Niño. Assim, a mudança de um padrão climático para outro não foi suficientemente rápida para contrabalançar o aquecimento inicial.

A massa de ar seco dominou grande parte do Brasil, especialmente nas regiões Centro-Sul. Este sistema contribuiu significativamente para a manutenção das temperaturas elevadas, uma vez que a ausência de umidade no ar impede a formação de nuvens e precipitação, resultando em um clima mais quente.

Adicionalmente, ocorreram vários períodos de veranico, caracterizados por tempo quente e seco durante o outono. Esses períodos reduziram ainda mais a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas, levando a dias ensolarados e quentes.

A presença de veranicos intensificou o aumento das temperaturas, que já estavam acima da média devido aos outros fatores mencionados.





Mudança climática

A combinação do impacto prolongado do fenômeno El Niño, a lenta transição para La Niña, a predominância de uma massa de ar seco e a ocorrência de veranicos foram determinantes para o outono atípico de 2024 no Brasil.

Estas condições climáticas resultaram em temperaturas mais altas do que o normal, evidenciando a complexidade e a interconexão dos fenômenos meteorológicos que influenciam o clima no país.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.