Reprodução As docentes decidiram sair da escola





As professoras Alexsia Saldaris e Jennifer Larson pediram demissão após serem flagradas tentando seduzir um de seus alunos com fotos sensuais pelo Snapchat. As docentes da Joseph Craig High School em Janesville, Wisconsin, nos Estados Unidos, também são acusadas de tentarem fazer sexo com o adolescente.

Investigações apontam que o convite ocorreu entre os dias 7 e 9 de abril, quando ocorreu uma viagem escolar. Saldaris confessou que beijou o aluno durante a viagem após ter enviado cinco fotos de lingerie.

Já a professora Larson revelou ter trocado mensagens com o garoto, além de ter trocado abraços, flertes e uso de bebidas alcoólicas.

As duas docentes ainda quiseram fazer sexo a quatro, tanto que perguntaram ao garoto se ele teria um amigo para fazer parte do “grupo”.

Na viagem, Saldaris ainda entregou a chave para o aluno poder dirigir uma van da escola. A situação perdeu totalmente o controle quando Larson resolveu denunciar a colega ao diretor.

Alexsia soube da denúncia e enviou uma mensagem ao adolescente, cancelando o novo encontro que eles teriam no fim de semana e dizendo que o “relacionamento” precisava terminar.

Saldaris viu sua situação piorar após outra professora denunciá-la. No dia 11 de abril, alunos mostraram a docente fotos da colega dela usando apenas lingerie.

Diante de todo o cenário, o diretor reuniu todos os funcionários da escola e Saldaris fez a confissão. Larson também revelou que participou do flerte. Por conta disso, elas pediram licença administrativa, resultando em demissão semanas depois.

Agora o Departamento de Polícia de Janesville está investigando a história para saber se as professoras cometeram algum crime.

