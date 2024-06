Lexa aproveita dia ensolarado na praia da Barra da Tijuca

Fabrício Pioyani Agnews Lexa curte praia na Barra da Tijuca Rio de Janeiro





A cantora Lexa aproveitou a tarde desta quinta-feira (13) para renovar o bronzeado e se refrescar na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Com um biquíni roxo e azul, a artista foi clicada por paparazzis enquanto se divertia na areia e no mar ao lado de amigos.

Mesmo com a agenda cheia de compromissos profissionais, Lexa sempre encontra tempo para relaxar e curtir a vida. A praia é um dos seus lugares favoritos para se conectar com a natureza e recarregar as energias. Nas redes sociais, a cantora costuma compartilhar fotos e vídeos dos seus momentos de lazer, encantando seus fãs com sua beleza e simpatia.

