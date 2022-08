Reprodução/ClimaTempo Ciclone extratropical na costa de SP e do RJ por volta das 2 horas da madrugada de 11/8/2022

O ciclone extratropical que trouxe frio para boa parte do país esta semana deve deslocar-se sobre o mar, entre o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (11).



A previsão é de fortes ventos em várias áreas da região Sudeste. Apesar do deslocamento do ciclone para alto-mar, está quinta ainda é de atenção, as rajadas podem chegar a até 90 km/h no litoral norte de São Paulo e no centro-sul do Rio de Janeiro, segundo ClimaTempo.

Previsão para o Rio de Janeiro



O Rio decretou estágio de mobilização na cidade desde o início da madrugada da última quarta-feira (10) por conta dos fortes ventos, a mobilização segue nesta quinta (11) devido às condições do tempo. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, os ventos estarão de moderados a fortes até a tarde e as temperaturas devem continuar baixas, com mínima de 16°C e máxima de 25°C na cidade. O dia deverá ter predomínio de céu nublado, com previsão de chuvisco e chuva fraca isolada.

Veja recomendações para população:

Siga sua rotina, mas fique atento;

Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações;

Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito!

Baixe o aplicativo do COR.Rio, disponível para Android ( http://bit.ly/appcor_android ) ou iOS ( http://bit.ly/appcor_ios )

- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).

Previsão para São Paulo



Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de SP — órgão responsável pelo monitoramento e previsão do tempo na Capital paulista, há alerta para ventos de moderada intensidade, mas com tendência a diminuição no decorrer do dia. Já a temperatura deve ficar entre 10°C e 15°C. A umidade do ar deve se manter elevada entre 65% e 95%.

As instabilidades devem se afastar, e o ar seco e frio passam a predominar, durante a sexta-feira (12). Com sol entre nuvens no decorrer do dia, os termômetros devem oscilar com mínima de 10°C e máxima de 18°C. A umidade do ar ainda continuará superior a 50%.

Veja previsão para rajadas de vento em SP

Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, às 8h08 - 55,5 Km/h e às 09h, 46,3 Km/h

Aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte, às 9h38 - 44,4 Km/h

Aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte, às 10h - 46,3km/h

Aeroporto de Congonhas, Zona Sul, às 11h - 52km/h

Aeroporto do Campo de Marte, Zona Norte, às 11h - 52km/h

Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, às 11h - 48,2km/h

Estação meteorológica automática da Sé-CGE (Consolação), Centro, às 12h30 - 53,5km/h

Aeroporto de Congonhas, Zona Sul, às 12h 55,5km/h

Aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte, às 12h 53,7km/h

Aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte, às 12h - 53,7km/h

Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, às 12h - 48,2km/h

Estação meteorológica automática do M'boi Mirim, Zona Sul, às 13h50 - 50,1km/h

Aeroporto de Congonhas, Zona Sul, às 14h - 72,3km/h

Aeroporto de Congonhas, Zona Sul, às 16h - 55,5km/h

Aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte, às 16h - 57,4km/h

Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, às 16h - 59,3km/h

Estação meteorológica automática da Lapa, Zona Oeste, às 16h - 60km/h

Aeroporto de Campo de Marte, Zona Norte, às 17h - 57,4km/h

Aeroporto de Congonhas, Zona Sul, às 17h - 57,4km/h

Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, às 17h - 74km/h

Aeroporto de Congonhas, Zona Sul, às 18h - 74km/h

Estação meteorológica automática de São Mateus, Zona Leste, às 18h50 - 50km/h

Estação meteorológica automática de Santana/Tucuruvi, Zona Norte, às 18h50 - 73,8km/h

Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, às 20h - 53,8km/h

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.