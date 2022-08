reprodução/flickr - 08.08.2022 Pessoas andam pelas ruas com guarda-chuva

A partir desta segunda-feira (08) uma grande e forte frente fria passará pelo Brasil , conforme relatório divulgado pelo Climatempo. O tempo deve se manter instável em boa parte do país e com predominância de céu nublado em várias regiões. As condições de chuva aumentam bastante no centro-sul do Brasil.

Há alerta de temporais, principalmente no litoral norte gaúcho, leste catarinense e interior do Paraná, mas a chuva também pode vir forte em Curitiba e Porto Alegre.

Já no Centro-Oeste, há risco para temporais em Mato Grosso do Sul e sul de Mato Grosso — nas demais áreas de Mato Grosso também chove, no entanto, no sul de Goiás, são pancadas mais isoladas. No norte de Goiás e no Distrito Federal a previsão ainda é de sol e tempo firme, mas há chance de chuva nesta semana em Brasília.

A região Sudeste terá temperatura mais baixa em São Paulo, sul de MG e RJ. O risco de temporal será maior no oeste paulista, mas há risco de chuva moderada a forte em outros pontos, como na capital paulista. No centro-sul do Rio De Janeiro a chuva só chega à noite.

No Norte a chuva deverá atingir os estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e litoral do Pará. Pontualmente pode chover forte. No centro-sul do Pará e no Tocantins, ainda não chove nesta segunda.

Já na região Nordeste, os ventos devem provocar um pouco de chuva no litoral, no entanto, os volumes não são elevados.

Veja os alertas meteorológicos para 08/08/22



- Alerta para temporais no litoral norte gaúcho, leste de SC e noroeste do PR

- Alerta para temporais no oeste de SP, MS e sul de MT

- Atenção para chuva moderada a forte no RS, leste do PR e SP

- Atenção para chuva moderada a forte no sul de RO e no AM

- Atenção para rajadas de vento de 40 a 60km/h no RS, litoral de SC, do PR e litoral sul de SP

- Atenção para rajadas de vento de 40 a 50km/h no litoral do ES, sul da Bahia e em grande parte do interior nordestino

-Atenção para umidade relativa do ar abaixo de 30% no centro-norte de MG, inclusive em BH, centro-oeste da BA e sul do PA

- Alerta para umidade relativa do ar abaixo de 20% no TO, norte de GO, DF, oeste da Bahia, sul do PI e do MA

