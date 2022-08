Rovena Rosa/Agência Brasil - 16/03/2022 Tempo vira em São Paulo

Após registrar temperaturas mais quentes, o tempo virou em São Paulo nesta sexta-feira (5). De acordo com o Climatempo, o final de semana deve vir acompanhado de chuva e tempo mais frio.

Em São Paulo, a previsão para hoje é de tempo nublado, com mínima de 15ºC e máxima de 26ºC. Entre o fim da tarde e noite, a tendência é que as temperaturas caiam.

No sábado, a previsão indica tempo nublado com possibilidade de garoa pela manhã e durante a noite. A mínima deve ser de 14ºC e a máxima, de 21ºC.

Já no domingo, as temperaturas sobem um pouco mais, chegando aos 24ºC, mas há chances de chuva a qualquer hora.

Chuvas

A tendência de chuva também poderá ser observada no Rio de Janeiro e em Vitória (ES). O Rio tem previsão de pancadas de chuva hoje e amanhã, com mínimas de 14ºC até domingo. As máximas chegam a 34ºC hoje, 24ºC amanhã e 28ºC no domingo.

Em Vitória, deve chover apenas amanhã, segundo a previsão. Entre esta sexta e domingo, as mínimas ficam por volta dos 17ºC e as máximas variam em torno de 28º e 32ºC.

Em Belo Horizonte (MG), não há previsão de chuva, com as mínimas em 12ºC e máximas de 29ºC durante todo o fim de semana.

A região Centro-Oeste inteira tem previsão de tempo seco. Nas quatro capitais, a mínima gira em torno de 17ºC todo o final de semana, com máxima podendo chegar aos 30ºC. Cuiabá (MT), inclusive, tem risco de calor de 39ºC neste sábado (6).

Norte e Nordeste

Boa parte das capitais do Norte e Nordeste terá chuva neste fim de semana. No Nordeste, segundo o Climatempo, somente Teresina (PI) não terá precipitações. No Norte, o tempo seco será predominantemente em Palmas (TO).

Em São Luís (MA) e Fortaleza (CE), as mínimas ficam por volta de 23ºC e as máximas em 32ºC. Nas demais capitais do Nordeste, as mínimas ficam em 21ºC e as máximas, abaixo dos 30ºC, variando entre 26ºC e 29ºC.

Apesar das chuvas, as temperaturas também ficarão altas na região Norte. As capitais terão mínimas de 23ºC e máximas de 33ºC de hoje a domingo. Em Palmas, as máximas podem chegar a 36ºC.

Sul

O Sul também tem previsão de chuvas para este fim de semana, principalmente em Curitiba (PR), que vai registrar pancadas de hoje a domingo, de acordo com o instituto.

Na capital paranaense, as mínimas são de 10ºC e as máximas variam de 15ºC a 20ºC. Em Florianópolis (SC), há previsão de chuvas hoje e domingo, com mínimas de 14º e máximas de 21ºC.

Porto Alegre (RS) registra tempo seco, com temperaturas mínimas de 8ºC e máximas de 17ºC.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.