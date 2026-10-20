Divulgação/Governo de SP Frio em São Paulo

A cidade de São Paulo amanheceu com nebulosidade e baixas temperaturas. No início da manhã, as estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo registraram uma temperatura média de 14ºC.

Com o passar das horas, o dia deve seguir nublado, com poucas aparições do sol, o que dificulta a elevação de temperaturas; a máxima prevista é de, somente, 20°C. Por mais que a máxima ainda seja baixa, a Defesa Civil afirma que a tarde deve trazer uma sensação de tempo abafado.

Na capital, o tempo deve ficar estável e não há previsão de chuva, por conta da presença de uma massa de ar seco que rodeia o estado de São Paulo. Ainda que a metrópole não tenha previsão de precipitações, outras áreas da faixa leste do território paulista devem ficar atentos à chuva isolada e garoas, geradas por conta da u midade marítima.

A Defesa Civil afirma que a atuação dessa massa de ar seco tende a diminuir os índices de umidade do ar e, municípios paulistas, especialmente nas regiões Oeste e Norte do estado, devem permanecer atentos para índices abaixo de 30%.





Próximos dias

A presença de uma massa de ar frio na capital deve manter as temperaturas amenas durante a semana, sem máximas relevantes; o tempo deve seguir estável e sem a presença de chuva por um período. De acordo com a previsão divulgada pela Defesa Civil, as chuvas só devem voltar à capital a partir da quinta-feira (22).

Segundo o banco de dados do CGE, somente nos primeiros 18 dias do mês, outubro registrou 127,2 mm de chuva, o que corresponde aproximadamente 13,6% acima dos 112 mm esperados para todo o período.

Por conta dos ventos úmidos que sopram do mar, a umidade e o frio continuam ativos na faixa leste paulista durante a quarta-feira (21); o sol deve aparecer, mas não elevará muito as temperaturas. Não há previsão de chuva e os termômetros devem variar entre a mínima de 14°C na madrugada e a máxima de 21°C à tarde.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Terça-feira (20): Mínima de 14°C, máxima de 20°C. Nublado com aberturas de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite

- Quarta-feira (21): Mínima de 14°C, máxima de 21°C. Nublado com aberturas de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite

- Quinta-feira (22): Mínima de 16°C, máxima de 23°C. Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme

- Sexta-feira (23): Mínima de 17°C, máxima de 24°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

