Mais temporais intensos vão atingir diversas regiões do estado nesta quinta-feira (15), segundo a Defesa Civil de São Paulo. Os maiores acumulados previstos são para a faixa leste do estado, área em que está situada a capital paulista.
O monitoramento do órgão prevê que na Grande São Paulo, Baixada Santista e Vale do Ribeira são esperados volumes de chuva de até 80 mm durante o dia. As precipitações previstas nas regiões norte e no Vale do Paraíba, são de volumes próximos a 70 mm. Já na região de Campinas e Sorocaba, estão previstos níveis de chuva acumulados entre 50 e 75 mm.
Nas regiões de Presidente Prudente e Marília e faixa norte e noroeste do estado, não são esperados acumulados elevados nesta quinta-feira.
Mais raios, ventos e granizo
Segundo a Defesa Civil, o tempo continuará instável devido à alta umidade, o que favorece a formação de temporais ao longo do dia. Os meteorologistas alertam que as chuvas podem vir acompanhadas de descargas elétricas, ventos e possibilidade de granizo.
“Nesta quinta-feira, o dia já começa com muita chuva na região oeste do estado, avançando para a região Central. Na parte da tarde, essa chuva atinge a Grande São Paulo, com volumes significativos. É importante que todos fiquem atentos aos alertas e sigam as recomendações da Defesa Civil”, disse o capitão Maxwel Souza, da Defesa Civil do estado.
Outro alerta pelo órgão é sobre o encharcamento do solo. Por causa da chuva dos últimos dias, aumenta o risco de alagamentos, enxurradas, elevação dos níveis dos rios e córregos, principalmente em áreas vulneráveis.
Como fazer para evitar os temporais e os alagamentos?
O CGE e a Defesa Civil orientam a população sobre os cuidados ao deparar com alagamentos e temporais:
- Evite transitar em ruas alagadas
- Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas a pé ou com o veículo.
- Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;
- Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores, áreas abertas, postes e estruturas metálicas. Abrigue-se em casas e prédios;
- Evite permanecer em áreas baixas próximas a rios e córregos durante chuvas fortes.
- Ao perceber rachaduras no solo ou nas paredes, inclinação de árvores e postes ou estalos em encostas, deixe o local e procure abrigo seguro.
- Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;
- Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.
- A Defesa Civil também reforça a importância de manter o celular habilitado para receber alertas de emergência. Para receber avisos por SMS, basta enviar o CEP da localidade desejada para o número 40199. Em situações de emergência, os telefones são 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.