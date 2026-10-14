Divulgação/Agência São Paulo - Governo de SP Chuva em São Paulo

Mais temporais intensos vão atingir diversas regiões do estado nesta quinta-feira (15), segundo a Defesa Civil de São Paulo. Os maiores acumulados previstos são para a faixa leste do estado, área em que está situada a capital paulista.

O monitoramento do órgão prevê que na Grande São Paulo, Baixada Santista e Vale do Ribeira são esperados volumes de chuva de até 80 mm durante o dia. As precipitações previstas nas regiões norte e no Vale do Paraíba, são de volumes próximos a 70 mm. Já na região de Campinas e Sorocaba, estão previstos níveis de chuva acumulados entre 50 e 75 mm.

Nas regiões de Presidente Prudente e Marília e faixa norte e noroeste do estado, não são esperados acumulados elevados nesta quinta-feira.

Mais raios, ventos e granizo

Segundo a Defesa Civil, o tempo continuará instável devido à alta umidade, o que favorece a formação de temporais ao longo do dia. Os meteorologistas alertam que as chuvas podem vir acompanhadas de descargas elétricas, ventos e possibilidade de granizo.





“Nesta quinta-feira, o dia já começa com muita chuva na região oeste do estado, avançando para a região Central. Na parte da tarde, essa chuva atinge a Grande São Paulo, com volumes significativos. É importante que todos fiquem atentos aos alertas e sigam as recomendações da Defesa Civil”, disse o capitão Maxwel Souza, da Defesa Civil do estado.

Outro alerta pelo órgão é sobre o encharcamento do solo. Por causa da chuva dos últimos dias, aumenta o risco de alagamentos, enxurradas, elevação dos níveis dos rios e córregos, principalmente em áreas vulneráveis.

Como fazer para evitar os temporais e os alagamentos?



O CGE e a Defesa Civil orientam a população sobre os cuidados ao deparar com alagamentos e temporais: